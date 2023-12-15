Ночной пожар в Мариуполе: СМИ геолоцировали видео и подтвердили, что горела база РФ (фото)

Журналисты геолоцировали одну из записей очевидцев, снявших пожар в Мариуполе. Сделана она была на территории бывшего торгового центра "Порт-Сити", который разрушили российские войска.

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По геолоцированному видео ночного пожара в Мариуполе 15 декабря удалось установить, что речь идет о месте, где базировались российские военнослужащие. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным советника мэра Петра Андрющенко, зафиксированы два "прилета" по объектам, на одном из которых находилась военная техника и системы противовоздушной обороны оккупационной группировки.

Российские источники также сообщили о происшествии. Согласно основной версий, речь идет о ракетном ударе ВСУ.

Журналисты геолоцировали одну из записей очевидцев, снявших пожар в Мариуполе. Сделана она была на территории бывшего торгового центра "Порт-Сити", который российские войска разрушили в начале полномасштабного вторжения (точные координаты места).

В кадр попал флаг строительной компании из РФ ЕКС, которая восстанавливает жилые дома в городе. В опубликованных в интернете отзывах о компании упоминается о том, что нанятые компанией вахтовики живут в районе "Порт-Сити".

Ко всему прочему, авторы публикации заметили в соцсети "ВКонтакте" фотографию места, откуда велась съемка, ее сделали осенью 2022 года. На фото запечатлен бронеавтомобиль "Тигр" с тактической символикой ВС РФ.

Взрыв в Мариуполе

Последствия взрывов и пожара сняли утром в пятницу, 15 декабря. По данным российских источников, удар наносился ракетами Storm Shadow:

Напомним, что, по информации из соцсетей, в ходе ракетного удара по Мариуполю ВС РФ потеряли до полусотни спецназовцев.

Также сообщалось, что текущие силы НАТО не смогут противостоять атакам РФ, если территорию Украины захватят. Более того, стоимость защиты границ Европы возрастет до "астрономических" сумм.