ЗС РФ вдарили по лікарні в Херсоні: момент атаки потрапив на відео патрульних (відео)

Іранські дрони-камікадзе Shahed атакували медичний заклад у момент, коли там перебували лікарі та особовий склад. Під час проведення евакуації пацієнтів в бомбосховище поранення отримав медпрацівник.

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Вночі 16 грудня російські окупанти завдали удару по Херсону "шахедами". Вони атакували місцеву лікарню. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив відео з моментом влучання, яке зафільмував один із патрульних, що перебував на чергуванні.

"Вночі окупанти запустили "шахеди", ціллю яких стали житлові квартали, будівлі медичної установи, навчальний заклад. Зокрема під удар потрапив й медзаклад, де якраз перебували патрульні та працівники лікарні", — повідомив Олексій Білошицький.

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Він зазначив, що внаслідок обстрілів був пошкоджений службовий автомобіль. На щастя втрат серед правоохоронців не зафіксовано.

Однак, під час проведення евакуації пацієнтів в бомбосховище, травм зазнав лікар медзакладу. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.

Нагадаємо, що вночі 16 грудня ЗС РФ атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131. Повітряна тривога в різних областях тривала понад 6 годин. Моніторингові канали повідомляють, що РФ запустила близько 30 безпілотників.