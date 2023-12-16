ВС РФ ударили по больнице в Херсоне: момент атаки попал на видео патрульных (видео)

Иранские дроны-камикадзе Shahed атаковали медицинское учреждение в момент, когда там находились врачи и личный состав. Во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище ранения получил медработник.

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Ночью 16 декабря российские оккупанты нанесли удар по Херсону "шахедами". Они атаковали местную больницу. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий обнародовал видео с моментом попадания, которое снял один из патрульных, находившийся на дежурстве.

"Ночью оккупанты запустили "шахеды", целью которых стали жилые кварталы, здания медицинского учреждения, учебное заведение. В частности под удар попало и медучреждение, где как раз находились патрульные и работники больницы", — сообщил Алексей Билошицкий.

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Он отметил, что в результате обстрелов был поврежден служебный автомобиль. К счастью потерь среди правоохранителей не зафиксировано.

Однако, во время проведения эвакуации пациентов в бомбоубежище, травмы получил врач медучреждения. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.

Напомним, что ночью 16 декабря ВС РФ атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Воздушная тревога в разных областях продолжалась более 6 часов. Мониторинговые каналы сообщают, что РФ запустила около 30 беспилотников.