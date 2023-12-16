Sea Viper успішно відпрацювала: британський есмінець збив ударний БПЛА у Червоному морі (фото)

БпЛА цілився у цивільне судно, а для його ліквідації використали ракету Sea Viper, повідомили в міністерстві оборони Великої Британії.

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Британський есмінець HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник у Червоному морі. Про це 16 грудня заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс.

"Уночі HMS Diamond збив імовірний ударний безпілотник, який цілився в торгове судно в Червоному морі. Одна ракета Sea Viper була випущена та успішно знищила ціль", – проінформував він.

Більше подробиць ліквідації БпЛА міністр не повідомив.

HMS Diamond — британський ескадрений міноносець з керованою ракетною зброєю типу 45, другий есмінець цього типу. Є п'ятим кораблем британського флоту, який має це ім'я. Був закладений у 2005 році, спущений на воду у 2007 році та введений у дію у липні 2011 року. Есмінець HMS Diamond здійснює операції для гарантування свободи судноплавства.

Нагадаємо, що ЗС РФ вдарили ударними дронами по лікарні в Херсоні. Момент атаки потрапив на відео патрульних, які перебували на чергуванні.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня Росія атакувала мирні міста України за допомогою БпЛА типу Shahed-136/131. Повітряна тривога в різних областях тривала понад 6 годин.