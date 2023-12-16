Sea Viper успешно отработала: британский эсминец сбил ударный БПЛА в Красном море (фото)

БпЛА целился в гражданское судно, а для его ликвидации использовали ракету Sea Viper, сообщили в министерстве обороны Великобритании.

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Британский эсминец HMS Diamond сбил вероятный ударный беспилотник в Красном море. Об этом 16 декабря заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

"Ночью HMS Diamond сбил предполагаемый ударный беспилотник, который целился в торговое судно в Красном море. Одна ракета Sea Viper была выпущена и успешно уничтожила цель", — проинформировал он.

Больше подробностей ликвидации БпЛА министр не сообщил.

HMS Diamond — британский эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием типа 45, второй эсминец этого типа. Является пятым кораблем британского флота, который носит это имя. Был заложен в 2005 году, спущен на воду в 2007 году и введен в строй в июле 2011 года. Эсминец HMS Diamond осуществляет операции для обеспечения свободы судоходства.

Напомним, что ВС РФ ударили ударными дронами по больнице в Херсоне. Момент атаки попал на видео патрульных, которые находились на дежурстве.

Ранее сообщалось, что 16 декабря Россия атаковала мирные города Украины с помощью БпЛА типа Shahed-136/131. Воздушная тревога в разных областях продолжалась более 6 часов.