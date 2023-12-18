"Не врахували лише одного": партизани знайшли системи ППО, сховані ЗС РФ від ударів (фото)

Російські окупанти перемістили засоби ППО у Криму, щоб вберегти їх від атак Сил оборони. Захисники вже отримали їхні нові координати.

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Партизани в Криму виявили російські засоби ППО, розміщені в тимчасово захопленому Севастополі. Деталями та фото поділились у соцмережах руху "Атеш" 18 грудня.

"Наші агенти продовжують свою розвідувальну діяльність у Криму. На цей раз вдалося виявити ЗРГК "Панцирь-С1", який окупанти розташували неподалік Інкерманської бухти", — зазначено в публікації.

Партизани опублікували координати ворожого комплексу — 44.605626, 33.593327. Дані про нього були передані Силам оборони.

Також партизани "Атеш" простежили за зенітною установкою, яку російські окупанти перемістили в Севастополі.

"Весь цей тиждень наші агенти спостерігали та фіксували переміщення засобів ППО/ПРО у Севастополі. Ціль окупантів очевидна – спроба придушити удари СОУ, які з ювелірною точністю наносяться по військових об'єктах у Криму. Окупанти не врахували лише одного, що наші агенти скрізь і стежать за всім!", — пояснили представники руху.

В "Атеш" з’ясували, що установку перемістили Комишевим шосе у бік Козачої бухти. Повідомляється, що там дислокується 810 бригада морської піхоти.

Партизани традиційно оприлюднили координати місця — 44.570850, 33.420507.

Нагадаємо, представники "Атеш" побували в Головному військовому госпіталі Москви. З їхніх слів, на поранених окупантів не вистачає місць в палатах, тому частину розміщують в коридорах і їдальні.

Також члени підпілля побували у військовій частині Росгвардії. Ворожий офіцер зізнався, що втрати деяких підрозділів становлять 70%.