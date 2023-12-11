"Всюди поранені": учасники підпілля зайшли у головний військовий госпіталь Москви (фото, відео)

Обсяг перевезень настільки великий, як зазначили у підпіллі, що під час вивантаження ноші з постраждалими заповнюють весь перон, створюючи моторошне видовище.

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Головний військовий госпіталь Москви переповнив військовими, а приймати нових пацієнтів медики відмовляються. У Telegram-каналі "АТЕШ" опублікували подробиці.

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На території медичного закладу велика кількість поранених окупантів. Як зазначили учасники підпілля, проблема пов'язана з відсутністю достатньої кількості місць для розміщення у палатах. Це й провокує ситуацію, оскільки частина з них змушена перебувати в коридорах і навіть у їдальні.

Новим пацієнтам відмовляють, не приймають їх. Поранених окупантів відправляють на знову на фронт, не визнають інвалідами. Виплати за поранення виявляються несвоєчасними або взагалі не надаються.

До шпиталю, як йдеться у повідомленні, поранених доставляють потягами. Обсяг перевезень настільки великий, що під час вивантаження ноші з постраждалими заповнюють весь перон, створюючи моторошне видовище.

Діяльність "АТЕШ" в Росії

"Атеш" 7 грудня розвідав військкомат у Самарській області. Учасники підпілля пройшли навколо території військкомату в Тольятті, який охороняється. У підпіллі не виключають можливі подальші жорсткіші дії стосовно цього об'єкта. Було здійснено розвідку та пошук слабких місць в охороні військового об'єкта. Партизани не виключають подальші жорсткіші дії до цього військкомату.

"Атеш" завербував російських військових у Курську. Партизани зустрілися з російськими військовослужбовцями, які насильно опинилися у військовій частині №11262. Ті "на всю саботують" виїзд до України, аби "не воювати у злочинній війні". Виявилося, що вони "на всю саботують" виїзд до України, аби "не воювати у злочинній війні".

Партизана "Атеш", як стало відомо у грудні, мобілізували до військ РФ у Москві. Агент партизанського руху збиратиме розвідувальну інформацію про розміщення протиповітряної оборони на території РФ, розповіли в підпіллі.

Нагадаємо, 5 грудня "Атеш" розповів, як в Криму репресують російських строковиків. Через репресії у військових частинах окупантів три матроси вчинили суїцид. Для уникнення проблем під час служби російським військовим пропонують підписати контракт, розповіли в українському підпіллі.