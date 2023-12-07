"Безглузде кровопролиття": "Атеш" розвідав військкомат у Самарській області (фото, відео)

Партизани пройшли навколо території військкомату в Тольятті, який охороняється. У підпіллі не виключають можливі подальші жорсткіші дії стосовно цього об'єкта.

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Українське підпілля розвідало військкомат у Тольятті Самарської області (Російська Федерація). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" проводить розвідку військкоматів у Тольятті", — йдеться в повідомленні.

Координати російського військкомату — 53.505124, 49.400386.

Військкомат у Тольятті

Агенти підпілля пройшли навколо території військкомату, який охороняється. Зокрема, було здійснено розвідку та пошук слабких місць в охороні військового об'єкта. Партизани не виключають подальші жорсткіші дії до цього військкомату.

В "Атеш" наголосили, що цей військкомат приніс багато бід для мешканців міста, зокрема "рідних та близьких у вигляді грузу 200 з України".

"Ми шукаємо всі можливості, щоб зупинити безглузде кровопролиття", — додали партизани.

Нагадаємо, 4 грудня в партизанському русі "Атеш" повідомили про розвідку військкомату в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Зі слів партизанів, цей військовий об'єкт "не має гарної репутації" серед місцевих, адже "насильна мобілізація багатьом сім'ям поламала долі".

Того ж дня підпілля розповіло про розвідку штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Російської Федерації в Севастополі. "Атеш" дізнався про військову техніку та особовий склад, який несе службу на контрольно-технічному пункті частини.

5 грудня стало відомо, що окупанти репресують солдатів строкової служби у військових частинах в тимчасово захопленому Криму. Російське командування вживає всіх заходів для збільшення числа контрактників серед мобілізованих та строковиків. Зокрема, солдатів-строковиків б'ють, принижують, створюють проблеми під час чергувань, відмовляють у відгулах.