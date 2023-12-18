Найбільша у світі аналітична розвідка виділить понад $23 млн для кіберзахисту України, — Федоров

За словами очільника Мінцифри України, компанія Recorded Future надавала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України й допомагала розслідувати воєнні злочини росіян.

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У 2024 році найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія Recorded Future виділить для підтримки та кіберзахисту України понад 23 мільйони доларів. Про це повідомив 18 грудня у власному телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Recorded Future — це найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія. У 2024 році вона допоможе нам захищати критичну інфраструктуру від військової та кіберагресії Росії. Загальна сума інвестицій на підтримку України наступного року становитиме понад $23 млн", — написав він.

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Як пояснив Федоров, інструменти Recorded Future допомагають виявляти й усувати кібератаки на ранньому етапі. Наразі цими інструментами, за словами міністра, користуються Мінцифра, Держспецзв'язок, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратура та кіберполіція.

Компанія співпрацює з ключовими підприємствами України в енергетичній і телеком-сфері, допомагає із надійними та якісними розвідданими. Як зазначає Федоров, без них просто "неможливо виграти технологічну війну".

Він наводить приклад, як цьогоріч компанія допомогла виявити й усунути шпигунське угруповання APT28 (BlueDelta) в українських урядових організаціях.

"Узагалі Recorded Future підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Компанія надавала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України й допомагала розслідувати воєнні злочини росіян. Загалом за 2023 рік компанія інвестувала в допомогу Україні понад $20 млн", — резюмував Федоров.

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Нагадаємо, ексголова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявляв, що Росія вже випробовує роботизовані пристрої.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, "Армія дронів" лише за тиждень знищила понад 200 одиниць техніки ЗС РФ. Серед знешкодженого — танки, гармати, міномети, комплекси ППО тощо.