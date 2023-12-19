"Ця війна надовго": Росія не відмовиться від геополітичних цілей, — командир "Азова"

За словами Дениса Прокопенка, найкращими ліками від "зневіри, паніки або апатії" є активне залучення в історичні процеси, що відбуваються.

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Війна Росії проти України може тривати довго, адже Кремль ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей. Своєю думкою поділився у Facebook командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс").

За його словами, невизначеність і ймовірність того, що бойові дії можуть тривати роками, тисне на цивільних і на мотивованих військових. Росія не хоче відпускати Україну зі своєї сфери впливу.

"Війна триватиме доти, доки ми будемо здатні вести опір. Будь-які "перемир'я" або "домовленості" будуть черговим тайм-аутом для ворога, з метою накопичити ресурси для подальшого наступу", — заявив Прокопенко.

Він заявив, що українці не повинні втрачати здатність мобілізувати в критичний момент усі необхідні ресурси і працювати на межі надлюдських можливостей. Однак багато людей в Україні та за кордоном відмовляються сприймати реальність. Також "масла у вогонь" підливають російські інформаційно-психологічні атаки.

"Азов" на війні вже десятий рік. Для нас усе почалося задовго до 24 лютого 2022 року. За цей час ми навчилися не зважати на втому й не впадати у відчай; усвідомили, що, можливо, не лише наша молодість, а й усе наше життя пройде на фронтах війни за незалежність України; зрозуміли, що немає іншого шляху, окрім того, який обрали свідомо", — заявив "Редіс".

Він написав, що найкращими ліками від "зневіри, паніки або апатії" є активне залучення в історичні процеси, що відбуваються.

"Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутися в наші родини. Але ми впевнені в тому, що скільки б не йшла війна, поруч із нами надійні побратими, у наших серцях любов до Батьківщини, а в руках — зброя", — зазначив Прокопенко.

Він сказав, що ті, хто зараз не задіяний на службі в Силах оборони України, мають або взяти до рук зброю, або стати для армії надійним тилом.

"Ця війна надовго. Вона може зайняти роки. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, щоб наблизити нашу перемогу", — заявив "Редіс".

Раніше повідомлялося, що аеророзвідник ЗСУ відповів, чи потрібно мобілізувати жінок. Боєць Ігор Луценко зазначив, що до лав української армії необхідно залучати більше жінок. Зокрема, цього особливо потребують медичні підрозділи ЗСУ.