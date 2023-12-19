Мешканець Одеси перейшов на бік РФ і намагався завербувати співробітницю СБУ — фото

У СБУ кажуть, що чоловік виїхав із України ще в 90-х роках, однак повернувся у 2014 році для вчинення заворушень на користь РФ. Після оголошення його в розшук чоловік утік до Придністров'я.

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За держзраду на 15 років ув’язнили мешканця Одеси, який працював на Росію та намагався завербувати співробітницю української служби безпеки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, чоловік намагався створити свою агентурну мережу в Одеській області, яка б шпигувала за українськими військовими. До неї він хотів завербувати працівників силових відомств.

Фото: СБУ

Повідомляється, зловмисник виїхав із України ще в 90-х роках. Спочатку він воював на стороні так званої Придністровської Молдавської Республіки. Далі він, бувши в російському спецназі "Едельвейс", брав участь у бойових діях у Дагестані та Чечні.

Фото: СБУ

Повернутися в Україну чоловік вирішив у 2014 році. За інформацією СБУ він вчиняв заворушення на користь Росії, за що його оголосили в розшук.

Щоб не потрапити до рук українських правоохоронців зрадник утік до Придністров’я. Там у 2019 році його завербували працівники російської ФСБ.

За скоєні ним злочини суд визнав одесита винним у державній зраді. Йому призначили 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в СБУ викрили агентів РФ, які навели російські ракети на багатоквартирний будинок у Запоріжжі. Тоді внаслідок удару загинули 5 людей, а ще 5 — отримали поранення.

Також українська спецслужба наприкінці листопада повідомила підозру київському блогеру, який провокував на конфлікти військових і правоохоронців. Свої дії він транслював у соцмережі.

Також на початку грудня в Україні затримали чоловіка, який самостійно звернувся до ФСБ для співпраці. За інформацією слідства, він навів ворожі ракети на Київський національний університет імені Тараса Шевченка.