ЗС РФ мають просування на п'ятьох напрямках фронту, – ISW (карти)

Певний рух окупаційних військ може бути мінімальним та вагомо не впливає на ситуацію на фронті, запевняють аналітики.

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Біля Куп’янська, Бахмута, Новомихайлівки, Авдіївки на Донеччині та Новопрокопівки на Запоріжжі зафіксовано незначне просування росіян. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив подробиці у звіті за 19 грудня.

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Росія наростила військову присутність у Білорусі, – ISW

У повідомленні йдеться про те, що окупаційні підрозділи РФ просунулися на північний схід від Куп’янська, але ці результати є незначними. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, демонструють, що окупанти пройшли на північ від Синьківки (на північний схід від Куп’янська).

Фото: ISW

На північ від Бахмута, як заявили російські війська, є просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що на північний захід від Білогорівки окупанти теж пройшли далі.

Війська РФ змогли просунутися поблизу Авдіївки. Геолокаційні дані, опубліковані 18 грудня, показують, окупанти приблизно 15 грудня на північ від Первомайського досягли незначного успіху. Цей населений пункт приблизно 10 км на південний захід від Авдіївки. Окупаційні сили загарбників також могли незначно просунутися в районі кар’єру на південний захід від Авдіївки.

Фото: ISW

Війська РФ, як йдеться у звіті, зафіксували на південний захід від міста Донецьк. Їхні підрозділи могли пройти далі вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показали російську лінію фронту розташована далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного). Аналітики вважають, що це навряд чи є результатом російської контратаки та навряд чи було зроблене за останню добу. Можливо, українські сили відійшли на вигідніші позиції, які придатні для оборони.

Фото: ISW

Українські та російські війська ведуть позиційні бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Повідомляється, що українські війська зберегли свої позиції в Кринках на східному березі, попри контратаки Росії в цьому районі.

Фото: ISW

Нагадаємо, 19 грудня аналітики ISW повідомили, що окупанти відправляють більшу кількість техніки під Кринки та намагаються прорвати оборону ЗСУ. Російські війська, зі слів аналітиків, зазнають значних втрат від поганої контрбатарейної боротьби, неякісного зв’язку та відсутності можливостей евакуації.