РФ проти США в Африці: після смерті Пригожина в ЦАР помітили американських найманців, — RFI

За даними журналістів, американська приватна військова компанія Bancroft розглядає можливість формування висококваліфікованої команди для охорони об'єктів гірничодобувної інфраструктури в районах, де діють збройні угруповання. Вони також можуть взяти участь у навчанні місцевих військових.

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Співробітники американської приватної військової компанії Bancroft, ймовірно, вже перебувають у Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Вони можуть бути відправлені владою США для протидії російській військовій присутності в країні. Про це йдеться в розслідуванні французького міжнародного радіо RFI.

Як пишуть журналісти, торік президент США Джо Байден запропонував ЦАР збільшити обсяги гуманітарної допомоги та програми з навчання місцевих військових в обмін на скорочення присутності в країні російської приватної військової компанії "Вагнер". Однак ці пропозиції не були прийняті.

Однак після смерті глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, у вересні 2023 року делегація Bancroft на чолі з її генеральним директором Девідом Макдональдом особисто зустрічалася з президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадером. Під час цієї зустрічі обговорювали можливості присутності компанії в країні.

За даними RFI, Bancroft може зайнятися створенням добре навченої та підготовленої команди, яка захищатиме об'єкти гірничодобувної інфраструктури в зонах, де діють воєнізовані угруповання. Компанія також може брати участь у навчанні місцевих військових.

Представник Держдепартаменту США заявив, що Вашингтон "не просив Bancroft про участь" у ЦАР. Компанія Bancroft не відповіла на запитання RFI, надіслані електронною поштою.

Прибуття американських військових до ЦАР може призвести до загострення російсько-американського протистояння в Африці. Росія також нарощує свою військову присутність у регіоні, зокрема, в Малі та Буркіна-Фасо.

У США хочуть скласти конкуренцію ПВК "Вагнер" в Африці

RFI з посиланням на свої джерела пише, що американці, можливо, мають намір скласти конкуренцію "ПВК Вагнер" на їхній території, що може призвести до завершення російського впливу в інституціях ЦАР.

Так, посол Росії в інтерв'ю ТАСС 19 грудня зазначив, що ЦАР зацікавлена у збільшенні кількості російських військових інструкторів у країні. За його даними, у листопаді там працювало 1 890 військових фахівців із Росії, направлених за запитом місцевої влади.

На початку грудня радіо "Свобода" і проєкт All Eyes OnWagner повідомили про прибуття російського дипломата Дениса Павлова в Бангі кілька місяців тому для координації роботи з місцевою поліцією. Згідно з джерелами в європейських дипломатичних колах, імовірно, Павлов є співробітником російської зовнішньої розвідки (СЗР).

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров став офіційним координатором російської присутності в Африці. Наприкінці серпня і вересні він відвідав Лівію, Буркіна-Фасо, Малі та Центральноафриканську республіку. На початку грудня делегація на чолі з Євкуровим відвідала Малі, Буркіна-Фасо і потім Нігер для перемовин із лідерами військової хунти, яка захопила владу в країні.

Що буде далі

Журналісти пишуть, що якщо домовленість між США і ЦАР буде досягнута, Bancroft стане першою американською приватною військовою компанією, яка офіційно працює в країні.

При цьому прибуття американців може призвести до загострення російсько-американського протистояння в ЦАР, а Росія також може посилити свою військову присутність у країні, щоб протистояти США.

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Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що в Африці ліквідували росіян, які вербували людей у ПВК "Редут". За попередньою інформацією, автомобіль із вербувальниками атакували FPV-дрони. Усі троє чоловіків загинули, а водій дістав поранення.