Окупанти вже бояться: мер Мелітополя розповів про "гучні" операції Сил опору (відео)

Росіяни не можуть постачати зброю своїм військам та перевозити крадене зерно після чергового "сюрпризу" від партизанів. "Колаборантів-гастролерів", зі слів Івана Федорова, також стало менше.

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Партизани у тимчасово окупованому Мелітополі провернули дві "гучні" операції. Деталями 20 грудня в ефірі "24 Каналу" поділився міський голова Іван Федоров.

Силам спротиву вдалося організувати "вибуховий сюрприз" для одного з "колаборантів-гастролерів". Він приїхав у захоплене ЗС РФ місто, щоб працювати в окупаційній поліції.

"Не він був мішенню. Був мішенню інший зрадник, але постраждав цей. Це добре. Трохи менше їх стало, хто буде приїжджати. Вони будуть розуміти, чим будуть закінчуються їхні приїзди", — розповів Федоров.

Також минулого тижня партизани влаштували вибух на залізниці. Їм вдалося уразити теплотяг та кілька вагонів.

Зі слів мера Мелітополя, найголовніше, що постраждала сама гілка. Ця операція вдарила по ворожій логістиці. Російські окупанти ще якийсь час не зможуть постачати цією залізницею зброю, а також крадені зерно й руду.

Росія будує нову залізницю

Як пояснив Федоров, на території України вже є гілка, яка сполучає Донецьк з Кримом. Проте вона проходить близько до лінії фронту у Запорізькій області — поблизу Токмака і Волновахи.

"Ворог розуміє, що не може нею користуватися, бо є ризик ураження вантажів. Тому вони намагаються побудувати нову залізничну гілку, яка буде поблизу Азовського узбережжя", — пояснив міський голова Мелітополя.

Він висловив сподівання, що ЗСУ не дадуть ворогу побудувати нову залізницю.

Запис ефіру (коментар Івана Федорова про операції партизанів — з 34:16)

Нагадаємо, 15 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Партизани підірвали поїзд, який щодня доставляв боєприпаси й паливо з Криму.

6 листопада у росЗМІ інформували, що окупанти почали будувати нову залізницю на захоплених територій. За їхнім задумом, гілка має з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом.