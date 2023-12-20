Оккупанты уже боятся: мэр Мелитополя рассказал о "громких" операциях Сил сопротивления (видео)

Россияне не могут поставлять оружие своим войскам и перевозить краденое зерно после очередного "сюрприза" от партизан. "Коллаборационистов-гастролеров", по словам Ивана Федорова, также стало меньше.

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Партизаны во временно оккупированном Мелитополе провернули две "громкие" операции. Деталями 20 декабря в эфире "24 Канала" поделился городской голова Иван Федоров.

Силам сопротивления удалось организовать "взрывной сюрприз" для одного из "коллаборационистов-гастролеров". Он приехал в захваченный ВС РФ город, чтобы работать в оккупационной полиции.

"Не он был мишенью. Был мишенью другой предатель, но пострадал этот. Это хорошо. Немного меньше их стало, кто будет приезжать. Они будут понимать, чем будут заканчиваются их приезды", — рассказал Федоров.

Также на прошлой неделе партизаны устроили взрыв на железной дороге. Им удалось поразить тепловоз и несколько вагонов.

По словам мэра Мелитополя, самое главное, что пострадала сама ветка. Эта операция ударила по вражеской логистике. Российские оккупанты еще какое-то время не смогут поставлять по этой железной дороге оружие, а также ворованные зерно и руду.

Россия строит новую железную дорогу

Как объяснил Федоров, на территории Украины уже есть ветка, которая соединяет Донецк с Крымом. Однако она проходит близко к линии фронта в Запорожской области — вблизи Токмака и Волновахи.

"Враг понимает, что не может ею пользоваться, потому что есть риск поражения грузов. Поэтому они пытаются построить новую железнодорожную ветку, которая будет вблизи Азовского побережья", — пояснил городской голова Мелитополя.

Он выразил надежду, что ВСУ не дадут врагу построить новую железную дорогу.

Запись эфира (комментарий Ивана Федорова об операциях партизан — с 34:16)

Напомним, 15 декабря во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. Партизаны взорвали поезд, который ежедневно доставлял боеприпасы и топливо из Крыма.

6 ноября в росСМИ информировали, что оккупанты начали строить новую железную дорогу на захваченных территорий. По их замыслу, ветка должна соединить Ростов-на-Дону с Крымом.