Компанії з Італії, Естонії, США: ЗМІ з'ясували, хто все ще допомагає РФ виробляти танки

За словами журналістів, з російськими оборонними компаніями співпрацюють фірми, які виробляють запчастини для оптики, верстати або займаються логістичними послугами.

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На Заході є компанії, які, попри санкції, продовжують співпрацювати з Росією. З їхньою допомогою окупанти будують танки для війни проти України. Про це пише видання The Insider.

Італія

За словами журналістів, "Уралвагонзавод" виробляє для РФ танки Т-90М "Прорив". На нього встановлюють приціл "Сосна-У", який виробляється "Волгоградським оптико-механічним заводом" (ВОМЗ). ВОМЗ отримує верстати від фірми "Фінвал", яка, своєю чергою, закуповує запчастини в італійської компанії M.T.S.R.L.

Крім того, як повідомляється, ВОМЗ отримує верстати від "Пуморі-северо-запад" із Санкт-Петербурга. Ця компанія купила дробоструминну установку виробництва компанії Norblast SRL з Болоньї. Також вона закуповує фрезерні верстати для обробки металу у міланської фірми Devco SRL .

Естонія

Видання пише, що компанії з країн Балтії часто надають логістичні та транспортні послуги оборонним підрядникам з Росії. Повідомляється, що Gold Solution OU і Leolart.com возять із Таллінна італійські товари для "Пуморі-північний захід", а Alekon OU надає складські послуги. Крім того, Sumar Tools OU поставляє ливарні моделі та стрижневі ящики власного виробництва для ТОВ "Інвест-Станко". Це підприємство розташоване в Хімках.

Німеччина

Також журналісти пишуть, що оборонні підприємства РФ співпрацюють із німецькою компанією WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Ця фірма передає в Росію токарні верстати. Її клієнтами є компанії "Уніматик", "ТД СМС" і "ОТС-Технології". Після того, вони передають верстати "Уралвагонзаводу" і "Заводу № 9", який займається виробництвом стволів для танків "Армата", а також Т-72, Т-90.

Повідомляється, що фірма Oxapa GmbH з міста Єна в листопаді 2022 року поставила заготовки з оптично обробленого скла ТОВ "НВК "Макрооптика". Rudi Gebel Gmbh & Co. Kg із Гельмбрехтса поставляє частини для складання силових напівпровідникових приладів "Протону". Це підприємство постачає оптоелектронікою військові підприємства РФ.

Південна Корея

У матеріалі йдеться про те, що компанія з Сеула Mabuchi Korea Corporation продає одному з провідних російських виробників оптико-механічних систем "НПК Макрооптика" верстати для шліфування лінз, полірувальний порошок та інші товари. Компанія Seolin Industry Inc. із Сеула постачає розчинами, фарбами та іншими товарами АТ "Елеконд" з Удмуртії. Це підприємство займається виробництвом і розробкою електролітичних конденсаторів.

Японія

Також, як повідомляється, "Елеконд" співпрацює з японськими компаніями Japan Industrial Trading і Kaga Electronics. Щоправда, "Елеконд" перебуває тільки під українськими санкціями, а тому японські компанії, згідно із законами, можуть з ним торгувати.

Сербія

Видання пише, що фірма Grindex D.O.O. займається виготовленням високоточних шліфувальних верстатів для шліфування циліндричних поверхонь. Вона продає свою продукцію російським "Уніматику", який допомагає виробляти гармати для танків, і ТОВ "Крона". Також із РФ співпрацювала компанія з Белграда Virtus Zemun. Ще в січні цього року вона поставила чотирьохвалкову гідравлічну листозгинальну машину "Пуморі-північний захід".

Литва

За словами журналістів, Baltic Machinery з Риги займалася поставками "Уніматику" кілець ущільнювачів, муфт та інших товарів. Щоправда, зараз компанія ліквідована.

Латвія

У матеріалі йдеться, що литовська UAB Elfanta передає "Уніматику" шайби і заглушки для токарних верстатів.

Австрія

Видання пише, що одним із головних постачальників підприємства "Уніматик" є австрійська фірма EMCO GmbH з Халлайна. Компанія постачає російського підрядника токарними шкіфами і кронштейнами, затискними кільцями, зубчастими ременями і власне верстатами.

США

Повідомляється, що російські "НПК "Макрооптика"" і ТОВ "ТПК "РЗМ"" отримують від американської компанії Universal Photonics з Нью-Йорка оксид алюмінію і полірувальні порошки. "НПК "Макрооптика"" і ТОВ "ТПК "РЗМ "ʼ допомагають випускати приціли для танків.

Фінляндія

Як ідеться в матеріалі, компанія Meconet OY займалася продажем мідної стрічки і частинами напівпровідникових приладів для АТ "ТД Протон-Електротекс". Це підприємство працює з "Ростех", "Алмаз-Антей" і "Тактичне ракетне озброєння".

Нагадаємо, що 20 грудня стало відомо, що США запровадили чергові санкції проти РФ за порушення стелі нафтових цін. На думку представників Міністерства фінансів США, учасники морського транспортування російської нафти, особливо суб'єкти першого рівня, як-от трейдери, мають дотримуватися керівних принципів санкційної політики, щоб не зіткнутися з небажаними наслідками.