Вихід до Криму і Маріуполя: у Генштабі РФ показали "план контрнаступу ЗСУ" (відео)

Як відомо, Генштаб Збройних сил України плани операцій під час контрнаступу у 2023 році не розкривав і не коментував.

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Начальник Генштабу ЗС Росії, перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов 21 грудня провів брифінг для іноземних аташе за підсумками діяльності Міністерства оборони Росії 2023 року. Виступ Герасимова опублікували, зокрема, російські ЗМІ.

Весь виступ начальника Генштабу РФ був насичений інформацією про "активну оборону російських окупантів у зоні СВО, які постійно розширюють зони контролю на всіх напрямках".

"Російські війська успішно ведуть активну оборону, впевнено утримують рубежі на всій лінії бойового зіткнення... Противнику безперервно завдається вогнева поразка, що не дає йому змоги просунутися вперед", — розповів Герасимов.

Глава Генштабу російської армії наголосив, що США, які ведуть силами українців гібридну війну проти Росії, взяли лінію на затягування конфлікту.

Особливу увагу генерал приділив літньому контрнаступу ЗСУ, який, за його словами, успішно відбили війська РФ. При цьому він підкреслив, що ударні угруповання Сил оборони України були сформовані переважно з оснащених і добре навчених на Заході бригад.

"Розпочавши свій наступ 4 червня, ЗСУ ціною колосальних втрат змогли незначно просунутися на Запорізькому напрямку, не зумівши подолати навіть тактичну зону оборони наших військ... Таким чином, широко розрекламований Україною та її натівськими союзниками контрнаступ провалився", — підсумував Герасимов.

Відомо, що Генштаб Збройних сил України плани операцій під час контрнаступу не розкривав і не коментував. Реакції української влади на виступ генерала Герасимова на брифінгу 21 грудня поки що не було.

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Нагадаємо, що 29 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила в Україні більше ніж 300 тисяч осіб убитими й пораненими.

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW порівняли головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і Герасимова. В Інституті вивчення війни пояснюють великі втрати ЗС РФ під Авдіївкою Донецької області прорахунками Генерального штабу ЗС РФ та особисто генерала Герасимова.