"Ситуація критична": боєць ЗСУ розповів, як можна нівелювати переваги ЗС РФ під Авдіївкою

Окупанти постійно використовують живу силу, але достатня кількість артилерійських снарядів і дронів камікадзе може вирівняти ситуацію, вважають в ЗСУ.

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На Авдіївському напрямку склалася складна ситуація для Сил оборони України. Ворог переторює Авдіївську промзону на "сіру" зону, але ситацію можна виправити. Про це "Еспресо" розповів офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов.

За його словами, під Авдіївкою можна нівелювати перевагу ворога в живій силі.

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"Ситуація дійсно критична. Дійсно є накопичення живої сили з боку ворога. Усі минулі тижні відбувалися штурми саме живою силою противника. Але достатня кількість артилерійських снарядів і дронів камікадзе може нівелювати цю перевагу ворога у будь-який момент", — наголосив Морозов.

Він зауважив, що ЗС РФ і досі не можуть взяти під контроль Авдіївську промзону.

"Зараз тут плюсова температура, все тане, шалена кількість води є на нашій ділянці. Відповідно штурмові дії ворога зменшуються, тому що поля непрохідні. Важка ситуація залишається на промзоні. Окупанти перетворюють її на "сіру" зону, але вони не можуть взяти її під контроль. Наразі Сили оборони стримують ворога, ліквідовуючи загарбників. Ворог б'є по флангах і в лоб по промзоні", — сказав військовослужбовець.

Нагадаємо, що ЗС РФ під Авдіївкою пішли в наступ з трьох сторін. Окупанти атакували на північному заході, заході та південному заході від міста біля Авдіївської промислової зони та коксохімічного заводу.

Раніше повідомлялося, що САУ західного виробництва у ЗСУ масово виходять з ладу під час боїв на півдні та сході України. Причиною подібної ситуації є особливості конструкції, які не передбачили настільки активне використання.