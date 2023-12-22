Дістане до Кринок: "Атеш" виявили дивізіон САУ "Гвоздика" на залізниці в Криму (фото)

Російським артсистемам потрібно здолати близько 300 км, щоб дістатись до лівобережного плацдарму ЗСУ на Херсонщині. Партизани запевнили, що продовжать стежити за ешелонами ЗС РФ.

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ЗС РФ перевантажили дивізіон самохідних артилерійських установок (САУ) "Гвоздика" на залізничній станції у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Гармати можуть прямувати на лівобережжя Херсонщини, де їх використають проти плацдарму ЗСУ під Кринками. Про перекидання російської зброї розповіли партизани з групи "Атеш" у Telegram-каналі.

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Партизани сфотографували перевантаження півтора десятка САУ — їх помітили на залізничних шляхах на станції Євпаторії. На світлинах, які зміг отримати агент сил опору, видно обриси артилерійських установок, які стоять неподалік від колії.

САУ "Гвоздика", виявлені партизанами "Атеш" Фото: Telegram/Атеш

У дописі вказують, що дивізіон самохідних гармат можуть перекинути під Кринки на Херсонщину, де ЗС РФ намагаються вибити бійців ЗСУ з лівобережного плацдарму.

Установка "Гвоздика" на станції в Євпаторії Фото: Telegram/Атеш САУ Гвоздика біля залізничної колії у Євпаторії Фото: Telegram/Атеш

Партизани запевняють, що і далі будуть стежити за пересуванням російських ешелонів. Також вказали точні координати точки, де бачили САУ — 45.214129, 33.368068. Звідти потрібно здолати майже 100 км залізницею до Джанкоя, а потім близько 200 км — дорогами до укріплень росіян на Херсонщині.

Станція у Євпаторії, де помітили САУ "Гвоздика" Фото: Telegram/Атеш Відстань від Євпаторії дл лівого берега Дніпра Фото: Google Maps

Зазначимо, "Гвоздика" — самохідна артилерійська установка, яка має екіпаж з чотирьох осіб і здатна рухатись з швидкістю близько 26-60 км/год. Залежно від виду снаряда, САУ здатна стріляти на відстань від 2 км (кумулятивний снаряд) до 22 км (активно-реактивний осколково-фугасний снаряд). Середня ефективна дальність — близько 15 км.

Щоб САУ "Гвоздика" могла дістати до позицій Сил оборони на плацдармі, її можуть розмістити, наприклад, біля Нової Маячки, свідчить онлайн-карта бойових дій DeepState.

Лінія фронту на лівобережжі Херсонщини станом на 22 грудня 2023 року Фото: DeepState

Бої під Кринками — деталі

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли про ситуацію на лівобережному плацдармі ЗСУ під Кринками, який утворився восени 2023 року. У звіті вказано, що протягом останньої доби ворог 30 разів атакували позиції Сил оборони, але не досягнув успіху. При цьому підрозділи ЗС РФ активно використовують ударні дрони, щоб шкодити українським воїнам.

Тим часом бійці ЗСУ своєю чергою активно нищать безпілотниками російську техніку. У одному з опублікованих відео показали влучання по установці ТОС-1А "Солнцепек", яка загрожувала Кринками. Втім, голова загону аеророзвідки Робер Бровді з позивним "Мадяр" відзначив, що Сили оборони мають менше БПЛА, ніж противник: з його слів, їх менше у 5-10 разів.

Нагадуємо, в ніч на 22 грудня ЗС РФ запустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Внаслідок влучання уламків загорілась квартира на верхньому поверсі в Києві. Крім того, голова Миколаївської ОВА повідомив про пошкодження об'єкта інфраструктури.