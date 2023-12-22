В Україні засудили працівника мобільного оператора, який працював на РФ

За інформацією слідства, чоловіка завербували у лютому минулого року. Він слідкував за переміщенням військ, а відео та фото передавав ворогу через чат-бот.

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До 15 років ув’язнення засудили працівника одного з мобільних операторів, який працював на Росію та слідкував за ЗСУ. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що затримали ворожого агента у Дніпрі у квітні минулого року. Він слідкував за розміщенням військових штабів та комплексів ППО у місті.

Також зловмисник намагався вивідати маршрути, якими залізничним транспортом переправляється українська військова техніка на фронт. Окрім того, він коригував удари ворога, передаючи йому інформацію про наслідки повітряних атак.

Фото: Офіс генпрокурора

Зокрема, у Офісі Генпрокурора кажуть, що чоловік мав передати ворожій ГРУ інформацію про масштаби руйнувань внаслідок атаки залізничного вузла у Павлограді. Фотографії, відео та електронні карти з відмітками він надсилав ворогу через спеціальний чат-бот російської розвідки.

У Службі безпеки України кажуть, що затримали агента РФ у його помешканні, коли він готувався зв’язатися із працівниками розвідки. Слідство встановило, що зрадника завербували наприкінці лютого минулого року.

Чоловік не визнав свою вину у скоєному, однак заявив, що клопотатиме про обмін. Спочатку суд призначив йому 10 років позбавлення волі, однак прокурори оскаржили це рішення і суд другої інстанції призначили зраднику 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Україні засудили мешканця Одеси, який намагався створити агентурну мережу у місті та завербувати працівницю СБУ.

Окрім того, наприкінці листопада працівники СБУ повідомили про підозру блогеру, який провокував на конфлікти правоохоронців і військових. Свої дії він транслював у соцмережі.