Цеглина замість сина: родині загиблого на Донеччині окупанта принесли "заповіт" (відео, фото)

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито взяв "під особистий контроль" усю допомогу сімʼї військового. Однак батьки окупанта змушені були змінити номери телефонів через постійні погрози розправою.

Related video

Мобілізований росіянин Роман Рудаков із Батайська залишив на стіні будинку "заповіт" перед тим, як загинути в Мар'їнці Донецької області. Останнє прохання окупанта — щоб подбали про його матір, сестру та брата. Про це повідомив голова комісії Громадської палати Російської Федерації з питань суверенітету, патріотичних проєктів і підтримки ветеранів Володимир Рогов у Telegram.

За інформацією Рогова, під час зачистки території Мар'їнки було знайдено цеглину з написом: "Хто мене знайде, подбайте про мою матір, сестру та брата. Рудаков Роман Олександрович. Місто Батайськ".

"Таке останнє прохання залишив на стіні російський боєць, мабуть, 103-го полку 150-ї мотострілецької дивізії", — ідеться в повідомленні.

Російський солдат Роман Рудаков залишив на стіні в підвалі свій останній лист

"Боролися до останнього патрона": група Рудакова "потрапила в засідку"

Як зазначив Рогов, поруч виявили дев'ять тіл російських солдатів, які передадуть на ДНК-експертизу. За його попередніми даними, штурмова група 22-річного Рудакова нібито потрапила в засідку та була оточена.

"Звʼязок був втрачений, і наші бійці загинули, борючись до останнього патрона", — наголошує Рогов.

Російський солдат Роман Рудаков залишив на стіні в підвалі свій останній лист

Сімʼю окупанта пообіцяли "не кидати"

Влада Ростовської області 18 грудня заявила, що допоможе родичам загиблого Рудакова. Речник регіонального парламенту Олександр Іщенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що сімʼю окупанта "не кинуть".

"Представники обласної та місцевої влади, єдинороси на зв'язку з родиною Рудакова Романа", — написав Іщенко.

Російський солдат Роман Рудаков залишив на стіні в підвалі свій останній лист

Він додав, що сім'ї російського військовослужбовця "зараз дуже важко", тому їм "буде надано всю необхідну допомогу".

Шойгу взяв родину Рудакова "під свій контроль"

На пропагандистському телеканалі "Россия 1" вийшов сюжет, де родині Рудакова приносять цеглину з його "заповітом". Матері окупанта запропонували або залишити камінь собі, або ж віддати на реставрацію, жінка обрала другий варіант.

За інформацією в сюжеті, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу взяв "під особистий контроль" усю допомогу родині Рудакова.

Батькам загиблого окупанта погрожують розправою

Як повідомляє джерело RT, сімʼя солдата звернулася до поліції з проханням захистити їх від погроз.

Родині Рудакова нібито погрожують

За інформацією джерела, після того, як про 22-річного військовослужбовця з Батайська розповіли ЗМІ, його батькам, братові та сестрі стали погрожувати розправою.

"Дзвінки та листи надходять у тому числі з українських номерів. Усі близькі Романа змушені були змінити номери телефонів", — ідеться в повідомленні.

У місцевому управлінні МВС повідомили, що правоохоронці порушили кримінальну справу після надходження погроз на адресу родини Рудакова.

Нагадаємо, голова Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу 19 грудня заявив, що Росія відправила на війну понад чотири тисячі студентів із початку 2023 року. "Бойовий досвід" в Україні вже здобули понад 650 тисяч російських військових.