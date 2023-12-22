У ЗСУ з'явилася гібридна РСЗВ BMW зі снарядами "Град" 122 мм (відео)

За словами OSINT-аналітика OSINTtechnical, українські захисники зі 114-ї бригади тероборони встановили пускову установку на кузові легкової машини. Імпровізована РСЗВ розгорнута на Бахмутському напрямку.

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Українські військові перетворили легковий транспорт на РСЗВ з пусковою установкою "Град" калібру 122-мм. Стверджується, що вогонь по позиціях окупаційного угруповання військ ведеться в районі Кліщіївки. Про це повідомив OSINT-аналітик OSINTtechnical у мережі мікроблогів X.

"Бахмут, українські сили зі 114-ї бригади тероборони розгорнули свою РСЗВ BMW 3-ї серії. Обстрілюють російські позиції на схід від Кліщіївки снарядами "Град" 122 мм", — ідеться в публікації.

Легковий транспорт у РСЗВ з пусковою установкою "Град" калібру 122-мм на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, що ЗСУ покращили тактичне становище під Бахмутом та іноді переходять до наступальних дій. Про це 22 грудня розповів представник служби Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, лінія фронту на Бахмутському напрямку залишається активною. ЗС РФ намагаються наступати на Часів Яр, щоб розвинути успіх у напрямку Краматорська, Слов'янська та Дружківки.

Також повідомлялося, що напередодні, 21 грудня, російські війська просунулися біля Бахмута. В ISW розповіли, які території захопив противник. Бої ведуться на флангах Бахмута. За словами російського військкора, окупанти наростили темпи операцій на півночі від Кліщіївки.