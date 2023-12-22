У ВСУ появилась гибридная РСЗО BMW со снарядами "Град" 122 мм (видео)

По словам OSINT-аналитика OSINTtechnical, украинские защитники из 114-й бригады теробороны установили пусковую установку на кузове легковой машины. Импровизированная РСЗО развернута на Бахмутском направлении.

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Украинские военные превратили легковой транспорт в РСЗО с пусковой установкой "Град" калибра 122-мм. Утверждается, что огонь по позициями оккупационной группировки войск ведется в районе Клещиевки. Об этом сообщил OSINT-аналитик OSINTtechnical в сети микроблогов X.

"Бахмут, украинские силы из 114-й бригады теробороны развернули свою РСЗО BMW 3-й серии. Обстреливают российские позиции к востоку от Клещиевки снарядами "Град" 122 мм", — говорится в публикации.

Легковой транспорт в РСЗО с пусковой установкой "Град" калибра 122-мм на Бахмутском направлении

Напомним, что ВСУ улучшили тактическое положение под Бахмутом и иногда переходят к наступательным действиям. Об этом 22 декабря рассказал представитель службы Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, линия фронта на Бахмутском направлении остается активной. ВС РФ пытаются наступать на Часов Яр, чтобы развить успех в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.

Также сообщалось, что накануне, 21 декабря, российские войска продвинулись возле Бахмута. В ISW рассказали, какие территории захватил противник. Бои ведутся на флангах Бахмута. По словам российского военкора, оккупанты нарастили темпы операций на севере от Клещиевки.