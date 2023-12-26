"Нікого не омине": у Раді розповіли, до чого варто готуватися чоловікам під час мобілізації

Потрібно перестати говорити про швидке закінчення війни та курортний сезон у Криму, а наголошувати на тому, що всі повинні захищати Україну, розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

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Полковник СБУ, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні може виникнути проблема з дефіцитом військовослужбовців, якщо нинішня система мобілізації не зміниться. Про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Розумієте: одні не мають увесь час тягнути лямку, а інші розповідати про економічний чи якийсь ще "фронт". Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби", — сказав Роман Костенко.

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Він зазначив, що наразі потрібно максимально сконцентрувати зусилля на збереженні життів військових, зокрема, це повинно стати ключовим аспектом у мобілізаційній політиці. Костенко вважає, що в такому випадку мотивація вступити на службу стане більшою.

Крім цього, потрібно змінити інформаційну політику, а саме не говорити про швидке закінчення війни та курортний сезон у Криму, натомість наголошуючи на тому, що всі повинні захищати Україну, це "нікого не омине".

Роман Костенко наголосив, що повинна бути справедливість — наразі служить стільки-то громадян, а через три роки на їхні місця прийдуть інші, поступово потрібно всіх міняти.

"Якщо ми так зробимо, кожна людина знатиме графік своєї служби. Як варіант, можна навіть повістки надсилати із зазначеною датою призову, наприклад, через рік. Тоді людина чітко розумітиме, коли вступить на військову службу, готуватиметься до цього", — розповів він.

Зі слів Костенка, громадяни думали, що Україна скоро переможе, тому вирішили спокійно жити та не готуватися до мобілізації, адже "все зроблять хлопці, які вже на фронті". Тому слова про додаткові 450-500 тисяч мобілізованих стали для всіх "холодним душем". Проте він зауважив, що приблизно така кількість людей потрібна для поповнення санітарних втрат впродовж року.

Полковник вважає, що мобілізацію потрібно планувати не на два місяці, чи пів року, а на роки, оскільки війна з військової точки зору може тягнутися довго, тоді як з точки зору впливу політичних процесів може закінчитися хоч завтра. Він додав, що Україна повинна готуватися до гіршого варіанту.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українців не демобілізовуватимуть до кінця війни. Їм запропонують два механізми, аби вони могли відновитися — "часткова демобілізація" або відпустка.

Раніше, начальник служби авіації та ППО 3-ї окремої штурмової бригади Василь Самовар повідомив, що громадянам потрібно готуватися до "тотальної мобілізації та холодної зими". З його слів, 2024 рік буде набагато важчим за попередні два разом узяті.