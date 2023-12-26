"Никого не обойдет": в Раде рассказали, к чему стоит готовиться мужчинам во время мобилизации

Нужно перестать говорить о скором окончании войны и курортном сезоне в Крыму, а акцентировать внимание на том, что все должны защищать Украину, рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Полковник СБУ, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Украине может возникнуть проблема с дефицитом военнослужащих, если нынешняя система мобилизации не изменится. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"Понимаете: одни не должны все время тянуть лямку, а другие рассказывать об экономическом или каком-то еще "фронте". Мобилизация должна быть справедливой. Все, кто может взять в руки оружие, должны это сделать сейчас или быть готовыми сделать это при необходимости", — сказал Роман Костенко.

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Он отметил, что сейчас нужно максимально сконцентрировать усилия на сохранении жизней военных, в частности, это должно стать ключевым аспектом в мобилизационной политике. Костенко считает, что в таком случае мотивация поступить на службу станет больше.

Кроме этого, нужно изменить информационную политику, а именно не говорить о скором окончании войны и курортном сезоне в Крыму, зато подчеркивая, что все должны защищать Украину, это "никого не обойдет".

Роман Костенко отметил, что должна быть справедливость — сейчас служит столько-то граждан, а через три года на их места придут другие, постепенно нужно всех менять.

"Если мы так сделаем, каждый человек будет знать график своей службы. Как вариант, можно даже повестки присылать с указанной датой призыва, например, через год. Тогда человек четко будет понимать, когда поступит на военную службу, будет готовиться к этому", — рассказал он.

По словам Костенко, граждане думали, что Украина скоро победит, поэтому решили спокойно жить и не готовиться к мобилизации, ведь "все сделают ребята, которые уже на фронте". Поэтому слова о дополнительных 450-500 тысяч мобилизованных стали для всех "холодным душем". Однако он отметил, что примерно такое количество людей нужно для пополнения санитарных потерь в течение года.

Полковник считает, что мобилизацию нужно планировать не на два месяца, или полгода, а на годы, поскольку война с военной точки зрения может тянуться долго, тогда как с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра. Он добавил, что Украина должна готовиться к худшему варианту.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинцев не будут демобилизовать до конца войны. Им предложат два механизма, чтобы они могли восстановиться — "частичная демобилизация" или отпуск.

Ранее, начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий Самовар сообщил, что гражданам нужно готовиться к"тотальной мобилизации и холодной зиме". По его словам, 2024 год будет намного тяжелее предыдущих двух вместе взятых.