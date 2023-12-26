"Успішно виконано": в Міноборони РФ назвали головну ціль їхньої армії на 2023 рік

Міністр Сергій Шойгу завірив росіян, що країна-агресорка не відмовляється від своїх цілей війни. З його слів, Росії вже нібито вдалося зірвати плани України з НАТО та кинути виклик Заходу.

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ЗС РФ виконали "головне завдання" на 2023 рік в Україні. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, як передали 26 грудня у "ТАСС".

Зі слів голови ворожого Міноборони, роботу окупантів "високо оцінив" президент Володимир Путін. Він подякував армії за "сумлінне виконання поставлених задач".

Шойгу пояснив, що основні зусилля ЗС РФ у 2023 році були зосереджені на українському контрнаступі. Російські армійці прагнули зірвати "голосно заявлене" Києвом та союзниками з НАТО звільнення територій.

"Це завдання успішно виконано", — оголосив міністр.

Чиновник зазначив, що цьому посприяли створення оборонних ліній, бойова ефективність окупаційних військ та "надійність" російської техніки.

Також Шойгу завірив росіян, що армія не збирається відмовлятись від цілей війни в Україні.

Росія нібито кинула виклик Заходу

Міністр оборони РФ, як передали у KP.RU, прокоментував і розвиток ворожого ВПК. З його слів, у країні-агресорці збільшили виробництво зброї, кинувши виклик "хваленому західному військово-тактичному потенціалу".

Шойгу додав, що багато російських підприємств ВПК тепер працюють цілодобово.

Нагадаємо, речник 63 ОМБр Ростислав Ящишин розповів, що ЗС РФ стали рідше застосовувати важку техніку на передовій. Причина в тому, що машини швидко стають цілями для українських захисників.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що з осені Україні вдалось "знешкодити" 20% Чорноморського флоту РФ.