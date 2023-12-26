Аеророзвідка — це "боротьба жінок": військовослужбовиця за тиждень зібрала FPV-дрон (відео, фото)

Пілотеса ударних безпілотників розповіла, що ці засоби ураження "дуже чутливі" та потребують, як мінімум, 100 годин навчання, однак, вони здатні змінити ситуацію на фронті та "наблизити перемогу".

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В одному з підрозділів 117 бригади територіальної оборони на Сумщині несе службу військовослужбовиця "Сова", яка приєдналася до війська у перший день повномасштабної війни. Протягом першого року працювала стрільцем, а останні три місяці займається складанням та управлінням БПЛА для ураження позицій російських військових. Про це повідомляє "Суспільне".

За її словами, два основних елементи управління безпілотним літальним апаратом — окуляри та пульт.

"Мій штурман підключив батарею дрона і зараз ми будемо запускати. Це називається армуватись. Армуюсь, злітаємо. Вжух. Він може полетіти кілометрів на 10", — пояснює "Сова".

"Він працює, це чудо": як "Сова" власноруч зібрала дрон

Як зазначають журналісти, військовослужбовиця майже за тиждень самостійно зібрала дрон, котрий назвала "Букля".

"Він ще трошечки потребує доопрацювань, але в цілому він красунчик і я його обожнюю. Коли кожен кабель припаюєш власними руками, кожну деталечку замовляєш, чекаєш, поки вона дійде, а потім перевіряєш чи він працює — і він працює, це чудо", — розповідає пілотеса ударних БПЛА.

Дрон "Букля"

Про службу на Сумщині

У виданні уточнюють, що військовослужбовиця служить в одному з підрозділів 117 бригади територіальної оборони, який нині захищає кордони Сумщини.

"Коли ти вже розумієш, що треба не просто бути в армії, а треба бути ефективним — ти обираєш свій напрямок", — пояснює "Сова".

Цивільне життя військовослужбовиці було повʼязане з напрямком служби, адже за освітою вона інженер-механік авіації. Крім того, раніше "Сова" працювала бортпровідницею. Як наголошують журналісти, збирати дрони та літати на них вона почала близько трьох місяців тому.

Пілотеса ударних дронів "Сова"

FPV-дрони потребують, як мінімум, 100 годин навчання

За словами "Сови", FPV-дрони "дуже чутливі" та потребують, як мінімум, 100 годин навчання.

"Їхня основна перевага, що вони набагато менше коштують, ніж звичайні аеророзвідні дрони "Мавіки" й "Аутели", але на них набагато довше навчання", — пояснює військовослужбовиця.

Пілотеса ударних дронів "Сова"

Як розповідає "Сова" цей ударний дрон може нести вибухівку вагою до трьох кілограмів. Нині наносять ураження точково та працюють над тим, аби удари стали масовими.

"Це досить хороша вага, яка принесе свою ефективність і вона буде вражаючою для нашого противника. На початку війни це була тільки аеророзвідка, зараз всі вже зрозуміли, що майбутнє саме за такими засобами. Він дуже мощна і красива машина. Він моя маленька сова, совенятно. Я чекаю його першого бойового вильоту", — каже пілотеса ударних дронів.

Аеророзвідка — це "боротьба жінок"

Журналісти зазначають, що аби отримати військову спеціальність військовослужбовиця навчалася півтора місяця. Тепер радить іншим українкам долучатися до аеророзвідки. За словами "Сови" — це інтелектуальна, розумна "боротьба саме жінок".

"З отакими невеличкими засобами, яких не важко тримати в руках і до яких можна підключити творчість, фантазію і натхнення можна робити вражаючі речі", — пояснює вона.

Пілотеса ударних дронів "Сова"

Військовослужбовиця наголошує, що у їхнього підрозділу вже є успіхи з ураження противника, однак, їх не афішують. За її словами, дрони — це один з елементів, яким можна змінити ситуацію на фронті.

"Все залежить від того, скільки сил і життів ще піде на це. Чим швидше люди зрозуміють, що від цієї війни не дінешся, тим швидше вони зможуть виділити трошечки більше часу і зусиль, щоб допомогти армії. Ми наближаємо перемогу, і ще й задоволенням", — каже "Сова".

Нагадаємо, 26 грудня на офіційній сторінці Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України повідомили, що бійці підрозділу "ЮНКЕРС" роти ударних безпілотних літальних апаратів бригади "Спартан" провели випробування нових вибухових пристроїв для FPV-дронів на запорізькому напрямку.