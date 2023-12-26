Аэроразведка — это "борьба женщин": военнослужащая за неделю собрала FPV-дрон (видео, фото)

Пилотесса ударных беспилотников рассказала, что эти средства поражения "очень чувствительны" и требуют, как минимум, 100 часов обучения, однако, они способны изменить ситуацию на фронте и "приблизить победу".

Related video

В одном из подразделений 117 бригады территориальной обороны на Сумщине несет службу военнослужащая "Сова", которая присоединилась к войску в первый день полномасштабной войны. В течение первого года работала стрелком, а последние три месяца занимается сборкой и управлением БПЛА для поражения позиций российских военных. Об этом сообщает "Суспільне".

По ее словам, два основных элемента управления беспилотным летательным аппаратом — очки и пульт.

"Мой штурман подключил батарею дрона и сейчас мы будем запускать. Это называется армироваться. Армуюсь, взлетаем. Вжух. Он может улететь километров на 10", — объясняет "Сова".

"Он работает, это чудо": как "Сова" собственноручно собрала дрон

Как отмечают журналисты, военнослужащая почти за неделю самостоятельно собрала дрон, который назвала "Букля".

"Он еще немножечко нуждается в доработках, но в целом он красавчик и я его обожаю. Когда каждый кабель припаиваешь собственными руками, каждую деталь заказываешь, ждешь, пока она дойдет, а потом проверяешь работает ли он — и он работает, это чудо", — рассказывает пилотесса ударных БПЛА.

Дрон "Букля"

О службе на Сумщине

В издании уточняют, что военнослужащая служит в одном из подразделений 117 бригады территориальной обороны, который сейчас защищает границы Сумщины.

"Когда ты уже понимаешь, что надо не просто быть в армии, а надо быть эффективным — ты выбираешь свое направление", — объясняет "Сова".

Гражданская жизнь военнослужащей была связана с направлением службы, ведь по образованию она инженер-механик авиации. Кроме того, ранее "Сова" работала бортпроводницей. Как отмечают журналисты, собирать дроны и летать на них она начала около трех месяцев назад.

Пилотесса ударных дронов "Сова"

FPV-дроны требуют, как минимум, 100 часов обучения

По словам "Совы", FPV-дроны "очень чувствительны" и требуют, как минимум, 100 часов обучения.

"Их основное преимущество, что они гораздо меньше стоят, чем обычные аэроразведывательные дроны "Мавики" и "Аутели", но на них гораздо дольше обучение", — объясняет военнослужащая.

Пилотесса ударных дронов "Сова"

Как рассказывает "Сова" этот ударный дрон может нести взрывчатку весом до трех килограммов. Сейчас наносят поражения точечно и работают над тем, чтобы удары стали массовыми.

"Это достаточно хороший вес, который принесет свою эффективность и он будет впечатляющим для нашего противника. В начале войны это была только аэроразведка, сейчас все уже поняли, что будущее именно за такими средствами. Он очень мощная и красивая машина. Он моя маленькая сова, совенятно. Я жду его первого боевого вылета", — говорит пилотесса ударных дронов.

Аэроразведка — это "борьба женщин"

Журналисты отмечают, что чтобы получить военную специальность военнослужащая училась полтора месяца. Теперь советует другим украинкам участвовать в аэроразведке. По словам "Совы" — это интеллектуальная, умная "борьба именно женщин".

"С такими небольшими средствами, которые не трудно держать в руках и к которым можно подключить творчество, фантазию и вдохновение можно делать впечатляющие вещи", — объясняет она.

Пилотесса ударных дронов "Сова"

Военнослужащая отмечает, что у их подразделения уже есть успехи по поражению противника, однако, их не афишируют. По ее словам, дроны — это один из элементов, которым можно изменить ситуацию на фронте.

"Все зависит от того, сколько сил и жизней еще уйдет на это. Чем быстрее люди поймут, что от этой войны не уйдешь, тем быстрее они смогут выделить немножечко больше времени и усилий, чтобы помочь армии. Мы приближаем победу, и еще и удовольствием", — говорит "Сова".

Напомним, 26 декабря на официальной странице Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины сообщили, что бойцы подразделения "ЮНКЕРС" роты ударных беспилотных летательных аппаратов бригады "Спартан" провели испытания новых взрывных устройств для FPV-дронов на запорожском направлении.