Не прописано у жодній доктрині: війна в Україні не схожа на інші конфлікти (відео)

Аналітик Агіль Рустамзаде пояснив, що немає жодної військової доктрини, у якій прописано, як невеликій державі воювати із великою державою. Зокрема, ті хто дає поради Україні, воювали у зовсім інших умовах.

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Якби Україна не розпочинала б наступальну операцію, а перейшла до війни на виснаження, то українські позиції були б кращими. Про це в інтерв’ю NV розповів Агіль Рустамзаде, аналітики азербайджанського центру STEM.

За його словами, така обрана тактика ведення війни не є чиєюсь помилкою, адже до такої війни не була готова військова наука. Агіль Рустамзаде наголосив, що у жодній військовій доктрині не прописано, як воювати державі із населенням 40 мільйонів людей проти держави з населенням 140 мільйонів людей.

Аналітик пояснив, що стосується західного військового досвіду, за останні два десятиліття вони досягали успіху в локальних антитерористичних операціях, або колективно виступали проти якоїсь держави. Саме звідти, на думку Агіля Рустамзаде, походить ідея лобових контрнаступів.

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Він сказав, що за кількістю військової сили та економічному потенціалу одночасно протистояти заходу може лише Росія та Китай. Попри це, російсько-українська війна не схожа на попередні конфлікти, а ті хто дає поради Україні – воювали в інших умовах.

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"Ваші генерали, які зараз воюють в Україні, будь-якому західному генералу можуть почитати лекції", — сказав Агіль Рустамзаде.

Також аналітик додав, що у війні слабшої держави проти сильнішої привести до успіху можуть лише асиметричні методи.

Нагадаємо, 26 грудня під час брифінгу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти знищили Мар’їнку у Донецькій області. За його словами, російські військові використовують таку ж тактику, як і під час захоплення Бахмуту. Зокрема, вони знищують цілі квартали.

Нагадаємо, 26 грудня під час брифінгу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти знищили Мар’їнку у Донецькій області. За його словами, російські військові використовують таку ж тактику, як і під час захоплення Бахмуту. Зокрема, вони знищують цілі квартали.

Також Залужний заявив, що армія РФ може сконцентрувати свої сили лише на одному напрямку. Зокрема, за 2-3 місяці вони можуть зробити із Авдіївкою те саме, що зробили із Бахмутом. Він сказав про можливість відходу української армії від якогось населеного пункту, аби зберегти життя бійців.