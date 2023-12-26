Не прописано у жодній доктрині: війна в Україні не схожа на інші конфлікти (відео)
Аналітик Агіль Рустамзаде пояснив, що немає жодної військової доктрини, у якій прописано, як невеликій державі воювати із великою державою. Зокрема, ті хто дає поради Україні, воювали у зовсім інших умовах.
Якби Україна не розпочинала б наступальну операцію, а перейшла до війни на виснаження, то українські позиції були б кращими. Про це в інтерв’ю NV розповів Агіль Рустамзаде, аналітики азербайджанського центру STEM.
За його словами, така обрана тактика ведення війни не є чиєюсь помилкою, адже до такої війни не була готова військова наука. Агіль Рустамзаде наголосив, що у жодній військовій доктрині не прописано, як воювати державі із населенням 40 мільйонів людей проти держави з населенням 140 мільйонів людей.
Аналітик пояснив, що стосується західного військового досвіду, за останні два десятиліття вони досягали успіху в локальних антитерористичних операціях, або колективно виступали проти якоїсь держави. Саме звідти, на думку Агіля Рустамзаде, походить ідея лобових контрнаступів.
Він сказав, що за кількістю військової сили та економічному потенціалу одночасно протистояти заходу може лише Росія та Китай. Попри це, російсько-українська війна не схожа на попередні конфлікти, а ті хто дає поради Україні – воювали в інших умовах.Важливо
"Ваші генерали, які зараз воюють в Україні, будь-якому західному генералу можуть почитати лекції", — сказав Агіль Рустамзаде.
Також аналітик додав, що у війні слабшої держави проти сильнішої привести до успіху можуть лише асиметричні методи.
Нагадаємо, 26 грудня під час брифінгу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти знищили Мар’їнку у Донецькій області. За його словами, російські військові використовують таку ж тактику, як і під час захоплення Бахмуту. Зокрема, вони знищують цілі квартали.
Нагадаємо, 26 грудня під час брифінгу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти знищили Мар’їнку у Донецькій області. За його словами, російські військові використовують таку ж тактику, як і під час захоплення Бахмуту. Зокрема, вони знищують цілі квартали.
Також Залужний заявив, що армія РФ може сконцентрувати свої сили лише на одному напрямку. Зокрема, за 2-3 місяці вони можуть зробити із Авдіївкою те саме, що зробили із Бахмутом. Він сказав про можливість відходу української армії від якогось населеного пункту, аби зберегти життя бійців.