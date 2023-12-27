С-400 не розпізнали ракети SCALP або Storm Shadow під час удару по БДК "Новочеркаськ", — ISW

Аналітики стверджують, що пуски крилатих ракет "проґавили" підрозділи 31-ї дивізії ППО у Феодосії. Удари ЗСУ по об'єктах флоту змусили РФ на постійній основі перемістити кораблі в східну частину Чорного моря.

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26 грудня українські сили знищили судно Чорноморського флоту РФ ВДК "Новочеркасск" і, можливо, пошкодили портову інфраструктуру в окупованій Феодосії. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 грудня.

На геолоцированих кадрах видно, що ЗСУ завдали удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", унаслідок чого більша його частина загорілася і затонула.

Міністерство оборони РФ заявило, що Новочеркаськ зазнав "збитків" під час "відбиття" українського удару. Речник українських ВПС полковник Юрій Ігнат 26 грудня заявив, що український удар, можливо, також пошкодив навколишню портову інфраструктуру та інші прилеглі російські судна підтримки.

За його словами, єдині ракети Сил оборони, які можуть завдавати ударів на значній відстані, — це SCALP або Storm Shadow.

Він також зазначив, що ЗС РФ використовують різні системи ППО малої, середньої та великої дальності, тому українським льотчикам доводиться вдаватися до особливих тактичних прийомів, щоб забезпечити максимальну кількість ударів по цілі.

Російський військкор заявив, що підрозділи 31-ї дивізії ППО, які використовують ЗРК С-400 у Феодосії, не змогли виявити дві українські крилаті ракети.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи подію у Феодосії, зазначив, що за останні чотири місяці ЗСУ знищили 20% Чорноморського флоту. У ISW вважають, що українські удари по об'єктах Чорноморського флоту змусили РФ на постійній основі перемістити кораблі в східну частину Чорного моря.

Нагадаємо, що під час удару по кораблю "Новочеркаськ" на його борту перебували 77 моряків.

Також повідомлялося, що, за деякими даними, під час удару по бухті у Феодосії, крім ВДК "Новочеркаськ", затонуло ще одне судно.