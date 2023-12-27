Літак ВПС США Т-7 Red Hawk проходить жорсткі кліматичні випробування (відео)

Новітній американський літак пройде випробування за температур від -31°C до 43°C. Під час тестування буде перевірено роботу силової установки, гідравліки, паливної системи, електричних компонентів тощо.

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Новітній навчально-тренувальний літак ВПС США T-7А Red Hawk розпочав найважливіший етап випробувань у кліматичній лабораторії McKinley на базі ВПС Еглін, повідомили 26 грудня в Defence Blog.

Цей етап покликаний забезпечити адаптацію і функціональність літака в екстремальних умовах навколишнього середовища. Протокол випробувань T-7A охоплює оцінку за температур від мінус 25 градусів за Фаренгейтом (-31°C) до стійких 110 градусів (43°C).

"Ці жорсткі випробування охоплюють різні системи, оцінюючи силові установки, гідравлічні функції, паливні системи, електричні компоненти, контроль навколишнього середовища і загальні експлуатаційні можливості", — пишуть оглядачі.

Головний випробувач T-7A в Центрі управління життєвим циклом ВПС Трой Хогер наголосив на необхідності випробувань у кліматичній лабораторії. Вони дають змогу проводити методичні дослідження, забезпечуючи впевненість у тому, що машина відповідає жорстким експлуатаційним вимогам.

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Літак нового покоління T-7A має замінити парк літаків Т-38С і підготувати наступну хвилю льотчиків, які керуватимуть винищувачами та бомбардувальниками п'ятого покоління.

"Очікується, що такі особливості Т-7А, як передові системи виконання завдань, кабіна з сенсорним екраном і вбудовані можливості навчання, значно підвищать ефективність майбутніх програм підготовки пілотів", — підсумували оглядачі.

Кадри польоту T-7 Red Hawk

Раніше Фокус докладно писав про тактико-технічні характеристики нового американського навчально-тренувального літака T-7А Red Hawk, а також про перспективи його експлуатації.