Знищують майже 60%: Тарнавський оцінив втрати ЗС РФ під час штурмів з бронетехнікою

Минулої доби, як повідомив бригадний генерал, ворог завдав 7 авіаударів та здійснив 994 артобстріли. Силам оборони вдалося ліквідувати майже 350 загарбників та 35 одиниць техніки.

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Окупанти активно використовують для наступальних дій броньовану техніку, але близько 60 відсотків знищують українські захисники. Подробиці у Telegram повідомив Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

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Понад половини бойових машин, з його слів, ліквідують, а решта – швидко відступає. Минулої доби ворог завдав 7 авіаударів, організував 51 бойове зіткнення та здійснив 994 артобстріли.

Українські війська стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога становлять 348 осіб.

Знищено 35 одиниць військової техніки ворога. Зокрема, 3 танки, 1 ББМ, 2 автомобілі та 28 БпЛА. Ще 17 одиниць техніки російських підрозділів отримали пошкодження.

"Разом переможемо! Слава Україні!" – заявив він.

Ситуація на півдні – дані Генштабу ЗСУ

На Запорізькому напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 27 грудня, українські війська відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонщині бійці Сил оборони й надалі проводять заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вчинив 14 марних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Нагадаємо, 27 грудня ВВС оприлюднило інтерв'ю з Олександром Тарнавським, у якому він розповів про прагнення звільнити українську територію від окупантів. Опір з боку російських збройних сил передбачається значним. З його слів, у наступному році він не ставить завдання "завершити війну", тому що Україні потрібна тільки перемога.