Уничтожают почти 60%: Тарнавский оценил потери ВС РФ во время штурмов с бронетехникой
За прошедшие сутки, как сообщил бригадный генерал, враг нанес 7 авиаударов и совершил 994 артобстрела. Силам обороны удалось ликвидировать почти 350 захватчиков и 35 единиц техники.
Оккупанты активно используют для наступательных действий бронированную технику, но около 60 процентов уничтожают украинские защитники. Подробности в Telegram сообщил Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврія".Важно
Более половины боевых машин, по его словам, ликвидируют, а остальные — быстро отступают. За прошедшие сутки враг нанес 7 авиаударов, организовал 51 боевое столкновение и совершил 994 артобстрела.
Украинские войска стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составляют 348 человек.
Уничтожено 35 единиц военной техники врага. В частности, 3 танка, 1 ББМ, 2 автомобиля и 28 БпЛА. Еще 17 единиц техники российских подразделений получили повреждения.
"Вместе победим! Слава Украине!" — заявил он.
Ситуация на юге — данные Генштаба ВСУ
На Запорожском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 27 декабря, украинские войска отбили 9 атак противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
В Херсонской области бойцы Сил обороны и в дальнейшем проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу реки Днепр. Несмотря на значительные потери, российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 бесполезных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.
Напомним, 27 декабря ВВС обнародовало интервью с Александром Тарнавским, в котором он рассказал о стремлении освободить украинскую территорию от оккупантов. Сопротивление со стороны российских вооруженных сил предполагается значительным. По его словам, в следующем году он не ставит задачу "завершить войну", потому что Украине нужна только победа.