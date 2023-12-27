Українець проігнорував повістку, бо не мав грошей, щоб доїхати до ТЦК: як його покарали

Чоловік отримав під підпис повістку, але у пункт збору не приїхав. Як пізніше з’ясувалось, йому бракувало грошей на проїзд.

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В Україні засудили чоловіка, який не зміг доїхати до ТЦК через брак грошей. Про це відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області від 22 грудня.

Українець, ім’я і вік якого невідомі, перебував на обліку як військовозобов’язаний. 4 вересня військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним до служби, і 25 вересня він отримав під підпис "бойову повістку".

Вже за два дні, 27 вересня, чоловік мав з’явитись у пункт збору, але на нього там так і не дочекались. Це кваліфікували як ухилення від призову. У суді наголосили, що поважних причин українець не мав.

Ухилянт повністю визнав свою вину. Він підтвердив, що успішно пройшов медогляд та отримав повістку. Проте, з його слів, не приїхав у призначене ТЦК місце, бо "не мав коштів на проїзд".

"У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо не карати", — додали у вироку.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання — ув’язнення на три роки. Проте ухилянта звільнили від відбування з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, у соцмережах розгорівся скандал через кадри, на яких військові намагаються насильно всадити чоловіка у "швидку". З’ясувалось, що цей "розіграш" організувала його дружина.

У Міноборони України анонсували аналог реєстру військовослужбовців "Оберіг". Робота над реєстром військовозобов’язаних вже завершена.