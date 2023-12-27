Росіяни заявили, що знищили всі танки Stridsvagn: що кажуть у ЗСУ (відео)

За словами командира 21-ї ОМБр із позивним "Німець", західні танки запрограмовані на те, щоб першим побачити противника і вчасно зробити постріл.

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Росіяни заявили про знищення всіх шведських танків на Лиманському напрямку і стверджували, що Швеція нібито визнала цей факт. Однак бійці 21-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, на озброєнні яких є іноземні танки, спростували ці твердження. Про це йдеться в сюжеті ТСН, опублікованому 27 грудня.

За словами військових, втрати в техніці дійсно мають місце, проте більшість бронемашин продовжують брати активну участь у бойових діях.

Нічний мисливець танк Stridsvagn

Шведський танк Stridsvagn 122 — це покращена версія німецького Leopard 2 A5. Посилена рухливість дає йому змогу ефективно діяти на українській місцевості навіть із додатковим масивним бронезахистом, розповів журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

Шведський танк Stridsvagn 122

"Кращих за них у світі немає, але для певного завдання. Це нічний мисливець. У нього потужний нічний приціл. Вони запрограмовані на те, щоб побачити противника до того, як він побачить тебе, і зробити перший постріл до того, як це зробить супротивник", — поділився командир танкового батальйону 21-ї ОМБр "Німець".

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"Виживеш на сто відсотків": екіпаж шведського танка Stridsvagn розповів подробиці боїв (відео)

На відміну від російських танків, для яких необхідно розігріти ствол першим снарядом, закордонні танки готові до бою відразу. Тому результат зіткнення з Т-72, як правило, визначений заздалегідь. Саме тому російські танкісти уникають зіткнень зі шведськими танками, особливо з Leopard 2 шостої серії, у якого ще більш потужна і точна гармата.

Потужність Stridsvagn 122 у півтори тисячі кінських сил удвічі перевершує Т-64. Швидка заміна гусениці — справа кількох хвилин завдяки спеціальним накладкам. Для конструкторів Leopard важливо, щоб екіпаж вижив.

Цаплієнко розповів, що в танку все орієнтовано на виживання екіпажу. Усе розташовано таким чином, щоб мінімізувати помилки в бою. Крім того, боєкомплект влаштований так, щоб зменшити ризик детонації та відриву башти.

"Тут досить багато місця, щоб сидіти, і швидко евакуюватися. І я можу зробити це в бронежилеті, чого точно не можна зробити в російських або, знову ж таки, в радянських танках", — пояснив Цаплієнко.

Один зі шведських танків зазнав пошкоджень під час обстрілу. У нього вийшов з ладу приціл, але екіпаж вижив.

Нагадаємо, раніше бійці 21-ї ОМБр розповіли, що за допомогою Stridsvagn 122 знищувати окупантів виходить швидше, ніж з радянських танків. При цьому екіпаж зможе вижити, навіть у разі влучання.