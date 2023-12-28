"Питання не в грошах": Україна все ще може перемогти РФ, але є умови, — ЗМІ

За словами військового аналітика Джека Вотлінга, Росія виробляє більше снарядів, ніж усі країни НАТО, тому Європі варто інвестувати у власне військове виробництво.

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В України все ще є шанси здобути перемогу у війні з Російською Федерацією, однак для цього необхідні деякі важливі кроки. Про це пише старший науковий співробітник з наземних війн у Королівському інституті об'єднаних служб Джек Вотлінг у своїй статті для The Guardian від 27 грудня.

Вотлінг вважає, що Європа не виконала низку взятих на себе зобов'язань перед Києвом, через що українцям доводиться "розплачуватися кров'ю". Як приклад він наводить обіцянку ЄС поставити Україні мільйон артилерійських снарядів протягом року. За підсумком українські сили отримали близько 300 000 боєприпасів.

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"Не дивлячись на легковажне зауваження, яке часто роблять європейські чиновники, про те, що економіка Росії такого ж розміру, як і економіка Італії, Кремль виробляє більше снарядів, ніж усі країни НАТО", — заявив Вотлінг.

Як зазначає аналітик, підрахунки Міноборони Естонії показують, що допомога, яка потрібна Україні для оборони та продовження звільнення окупованих територій до 2025 року, є цілком посильною для європейських країн.

"Питання не в грошах, а в компетентності в доставці. Якщо кроки з реалізації цих заходів не будуть зроблені, Україна програє", — вважає експерт.

Перший крок, на думку Вотлінга, необхідний для поразки РФ у війні — стабільні поставки зброї. Аналітик наголосив, що це потребуватиме значної підтримки США, а також збільшення поставок з боку європейських держав. За його словами, Європі також варто інвестувати у власне військове виробництво.

Другий крок — виправлення помилок, яких Україна припустилася під час останнього контрнаступу. На думку автора статті, головним пріоритетом Києва має бути поліпшення якості підготовки військ.

"Для України найближче майбутнє — це кілька місяців важких боїв без критично важливих ресурсів і спроб відновити бойову міць, яку було витрачено 2023 року. Але Європа може визначити, який вигляд матиме друга половина 2024 року і навіть 2025 рік. Це війна, яку можна виграти", — заявив Вотлінг.

Нагадаємо, за даними ISW від 27 грудня, руйнування дамби Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій.

ЗМІ також повідомляли 27 грудня, що адміністрація президента США Джо Байдена та європейські посадовці зміщують акцент із підтримки мети України — повної перемоги над Російською Федерацією — на поліпшення позицій Києва в мирних переговорах.