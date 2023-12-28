ПКС РФ отримали нові Су-57, але не 12 одиниць: експерти виявили брехню пропагандистів

Насправді груднева партія могла включати до чотирьох літаків. Це різко контрастує з гучними заявами росіян на 2023 рік, у яких йшлося про усунення різних "вузьких місць" у виробничому процесі.

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Російські пропагандисти 26 грудня повідомили, що Повітряно-космічні сили РФ отримали на озброєння 12 нових винищувачів Су-57. Тим часом польський військовий експерт Мацей Шопа в матеріалі Defence 24 висловив сумніви з приводу такої кількості випущених літаків, і назвав зовсім інші цифри.

У публікації йдеться, що заява росіян про те, що їм вдалося подвоїти щорічний випуск цих машин, є суто пропагандистською акцією.

"Кількість машин традиційно не розголошується, але на матеріалах, що супроводжували цю подію, був зображений тільки один літак", — зазначив експерт.

Єдине місце, де виготовляють Су-57 — виробнича лінія заводу імені Юрія Гагаріна в Комсомольськ-на-Амурі. За оцінками фахівців, пише Шопа, перше постачання винищувачів відбулося у вересні, а їхня кількість — у межах чотирьох машин.

"Таким чином, за масштабами вона була схожа з обговорюваною грудневою партією. Усі постачання Су-57 цього року завершаться збором від двох до чотирьох літаків", — вважає експерт.

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Він додав, що незалежно від того, чи було цього разу поставлено тільки дві або навіть чотири машини, це зниження темпів постачання порівняно з минулим роком. Тоді росіянам вдалося поставити на озброєння шість Су-57, що різко контрастує з гучними заявами на 2023 рік, в яких планувалося доопрацювати виробничий процес і усунути різні "вузькі місця" у вигляді обмеженого постачання комплектуючих.

"Спад виробництва, найімовірніше, є наслідком не стільки економічних проблем Росії, скільки проблем із постачанням високотехнологічних компонентів із Заходу, особливо електроніки", — підкреслив Шопа.

За його словами, така сама ситуація склалася і в галузі виробництва інших машин, таких як Су-30СМ2, Су-34М і Су-35С. Причиною може бути й навантаження на заводи з капітального ремонту зношеного за майже два роки війни в Україні парку бойових літаків.

Раніше експерти оцінювали стелс-характеристики російських винищувачів Су-57. Зокрема було відзначено вплив на показники радіолокаційної скритності літака наявність ракет класу "повітря-повітря" Р-77.