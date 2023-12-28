Британія передала Україні ракети з дальністю 400 км і більше, — генерал Бундесверу

За словами Ерхарда Бюлера, свобода пересування Чорноморського флоту значно обмежена, адже тепер і Феодосія не є безпечним для кораблів РФ місцем.

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Україна отримала ракети Storm Shadow від Великої Британії з більш високою дальністю, ніж це було офіційно оголошено раніше. Про це повідомило німецьке видання Bild повідомило з посиланням на генерал Бундесверу у відставці та військовий експерт Ерхарда Бюлера.

Експерт зазначив, що ЗСУ, ймовірно, отримали далекобійні ракети з вищою дальністю, адже в іншому разі Україні було б важко знищити БДК "Новочеркаськ" у порту Феодосії, оскільки відстань до нього по прямій вимірювалася за 250 кілометрів від лінії фронту.

Проте, за його словами, ракети були запущені з використанням нестандартних тактик, летіли не за прямою траєкторією і були запущені з глибини території, що перебуває під контролем ЗСУ.

"Крилата ракета мала пролетіти понад 250 км над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛС і ППО. Це не робиться просто так", — поділився міркуваннями генерал Бюлер.

Як зазначив генерал, це означає, що Україна має крилаті ракети з реальною далекобійністю 400 км, а значить, що свобода пересування Чорноморського флоту значно обмежена.

"Тепер Феодосія, один з останніх кримських портів, які вважалися безпечними, більше не безпечний порт для Росії", — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, що під час удару по кораблю "Новочеркаськ" на його борту перебували 77 моряків.

Також повідомлялося, що, за деякими даними, під час удару по бухті у Феодосії, крім БДК "Новочеркаськ", затонуло ще одне судно.