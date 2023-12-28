Далекобійність і точність: бійці ЗСУ вважають шведський Strv 122 одним із найкращих танків

Завдяки потужній гарматі та системі управління вогнем із цифровим балістичним обчислювачем танк здатний точно вражати цілі на відстані до 3,8 км.

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Українські військові відзначили виняткові бойові характеристики шведського основного бойового танка Strv 122 (Stridsvagn 122) у боях проти російських військ. Йдеться про дивовижну точність танка, і його здатність вражати цілі на відстані до 3,8 км. Про це 28 грудня розповіли оглядачі Army Recognition коментуючи репортаж українських ЗМІ.

Зазначається, що наразі відомо про десять танків Strv 122, які Швеція передала Україні. Наразі ОБТ розгорнуті у 21-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, відіграючи ключову роль у їхніх поточних військових зіткненнях.

Перед цим українські екіпажі, які експлуатують ці танки, пройшли підготовку у Швеції, причому шведські інструктори відзначили високий рівень мотивації серед українських танкістів під час цього періоду навчання.

Вогнева міць Strv 122

Stridsvagn 122 — це вдосконалена версія німецького танка Leopard 2A5, що має низку ключових удосконалень. Одним з найбільш значних поліпшень є посилена броня, яка забезпечує підвищений захист від протитанкових засобів, гарантуючи кращу виживаність на полі бою. Маються на увазі інтеграція невибухового динамічного захисту (NERA) від різних типів снарядів, а також додаткові композитні екрани для захисту даху вежі.

Шведський танк Stridsvagn 122

Strv 122 також може похвалитися складною системою хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту (CBRN), що підвищує безпеку екіпажу в різних бойових умовах.

Окремо експерти відзначили вогневу міць ОБТ, яка досягається шляхом встановленої 120-мм гладкоствольної гармати Rheinmetall L/44. Гармата здатна вести вогонь різними спеціалізованими боєприпасами. Зокрема, в їх число входять бронебійні підкаліберні снаряди з оперенням APFSDS, в який використовуються сердечники з вольфраму або збідненого урану, а також кумулятивні протитанкові снаряди HEAT.

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Висока точність ураження танка Strv 122 досягається своєю чергою шляхом системи управління вогнем, яка оснащена цифровим балістичним обчислювачем, здатним паралельно готувати дані для 12 різних типів пострілів. Основний приціл навідника EMES 15 оснащений новим лазерним далекоміром з випромінюванням безпечним для очей. Денний оптичний канал окрім звичайного 12-кратного збільшення отримав трикратне збільшення з широким полем зору.

Нагадаємо, пропагандисти РФ заявили про знищення всіх шведських танків на Лиманському напрямку. Однак бійці ЗСУ розповіли, що втрати в техніці дійсно є, але більшість бронемашин продовжують брати активну участь у бойових діях.