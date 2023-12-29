Обстріл Львова: ЗС РФ атакували ракетами та Shahed, 15 поранених (фото, відео)

На місці влучання працюють відповідні служби. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та школи. Відомо про одного загиблого та 15 постраждалих людей, один з них — у важкому стані.

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29 грудня Збройні сили Росії здійснили масований ракетний обстріл низки міст України. Внаслідок атаки ЗС РФ у Львові постраждало щонайменше 15 осіб. Пошкоджено будинки та навчальні заклади. Фокус зібрав усі подробиці ракетного удару по Львову.

У Львівській області повітряна тривога лунала двічі – близько 3 години ночі та 7 ранку. Перший раз область атакували іранські ударні дрони "Shahed".

За інформацією очільника Львівської ОВА Максима Козицького, ворог випустив по Львівщині 14 безпілотників, 8 з них були знищені.

Внаслідок цієї атаки є пошкоджене одне з львівських підприємств. Повідомлялося про пошкодження адміністративної будівлі та виробничих цехів. Жертв чи постраждалих немає.

Фото: Скриншот

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв про пожежу на об’єкті критичної інфраструктури. На місці працювали відповідні служби.

Фото: Скріншот

Під час другої ракетної атаки на заході України було знищено 22 крилаті ракети, є влучання, зокрема, у Львові. Перші вибухи у місті пролунали близько 8:20.

Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ВС України

Внаслідок ракетних ударів пошкоджено 13 житлових будинків, три школи та один дитячий садочок.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Максим Козицький повідомляв про влучання у житловий район, імовірно через падіння уламків в одному ліцеї почалася пожежа. Також він опублікував відео з місця події на якому можна побачити, що відповідні служби огородили місце влучання, а у прилеглих будинках повибивало вікна та двері.

Невдовзі стало відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина, ще 15 осіб отримали поранення. Щонайменше одна потерпіла – у важкому стані. Зазначалося, що на момент "прильоту" люди перебували у будинках, більшість з них отримали поранення через уламки розбитих вікон.

Як повідомляли у Головному управлінні ДСНС у Львівській області, на місці влучання російських ракет працюють відповідні служби.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

За словами мера Львова, одна з пошкоджених шкіл непридатна для навчання найближчим часом. У мерії розглядатимуть питання повного відшкодування втрат постраждалим людям. На час ремонту будинків, які непридатні для проживання, місто забезпечить відселення мешканців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку українських міст. Він заявив, що Росія випустила по Україні понад 110 ракет, більшу частину з них було збито. Президент наголосив, що РФ продовжує здійснювати терористичні удари.

Також ворог вдарив ракетою по ТЦ та пологовому будинку у Дніпрі. Медики рятують 25-річного хлопця, які отримав важкі поранення внаслідок атаки на місто.