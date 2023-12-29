Чисельність армії США стала найменшою з 1940 року: кого скоротять у 2024 році

За словами міністерки армії США Крістін Вормут, у наступному році планується скорочувати Сили ближнього бою, які заточувались для боїв з терористами.

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У 2024 році армію США чекають структурні зміни через використання багатодоменних операцій. Зараз чисельність армії є найменшою з 1940 року. Про це повідомляє Defense News.

В американській армії фіксується дефіцит особового складу. Збройні сили завершили 2023 фінансовий рік з 452 тисячами бійців на дійсній службі — це найменша чисельність з 1940 року. Міністерка армії Крістін Вормут повідомила, що надалі планується скорочення "Сил ближнього бою" (close-combat forces), які створювались для бойових дій проти терористів на додаток до інших Сил, виходячи з їх призначення та інших факторів, наприклад, рівень розгортання.

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Також ЗМІ писали, що планується скорочення Сил спецоперацій на 3000 бійців. Рішення потребувало посередництва міністра оборони Ллойда Остіну. Наразі деталей щодо скорочення небагато, але ССО США провели брифінг для Конгресу з цього питання. Один з політиків на умовах анонімності заявив, що значна частина скорочень стосуватиметься "важкозаповнюваних порожніх місць".

"Скорочення призначені для того, щоб армія не стала "порожньою" (hollow), — каже Вормут, використовуючи термін, який з'явився після В'єтнаму, коли деякі підрозділи існували на папері, а не у реальному житті.

Нагадаємо, США у 2024 році мають обрати наступника для винищувача F-22 Raptor, який до кінця 2030 надійде на озброєння.

28 грудня ЗМІ підрахували, скільки озброєння передали Сполучені Штати Україні з початку 2023 фінансового року.