"Вони повинні боятися нас": снайпер-рекордсмен розповів про легендарний постріл (відео)

За словами українського стрільця В'ячеслава Ковальського, він відправив дрон-бомбардувальник у бік ворога, а вже після — вистрілив з відстані майже 4 км.

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Український снайпер В'ячеслав Ковальський встановив новий рекорд, вистріливши на відстань 3 тисячі 800 метрів. Цей унікальний постріл було зроблено з використанням української зброї та спеціального патрона, який він сам виготовив. Про це він розповів у коментарі виданню ТСН.

Як розповів Ковальський, цього дня в Херсонській області він явно усвідомлював, що противник десь близько. Але тоді він ще не розумів, що зовсім скоро здійснить свій рекордний постріл по окупантах.

"Ми побачили ці цілі, а це були озброєні люди у формі, незважаючи на таку велику відстань, наші прилади дають змогу розбудуватися дуже чітко", — каже він.

Згідно зі словами снайпера, кілька росіян, помічених у прицілі снайперів, упевнено стояли і були переконані, що їм нічого не загрожує, оскільки відстань до лінії фронту становила майже 4 кілометри. Він зазначив, що спочатку наші бійці відправили у напрямку до ворожих позицій дрон-бомбардувальник, а лише після цього вистрілив.

В'ячеслав Ковальський наголошує, що українцям необхідно завжди зберігати впевненість і не боятися росіян, адже тільки так можна досягти успіху на фронті.

"Вони повинні боятися нас", — заявив снайпер.

Після пострілу у стрільців залишалося всього кілька хвилин, щоб оперативно покинути свої позиції.

Лише після ретельного перегляду записаного відео з дрона снайпери усвідомили точність пострілу.

В'ячеслав Ковальський раніше здійснював безліч пострілів на значні відстані з використанням цієї гвинтівки — на полігонах, стріляючи по статичних мішенях. Однак постріл по рухомій цілі став для нього першим і одразу ж рекордним.

До участі в бойових діях В'ячеслав Ковальський був професійним спортсменом класу F, що спеціалізується у стрільбі на великі відстані. Він досягав успіхів, ставши чемпіоном України та призером міжнародних змагань.

Тепер, як співробітник Служби безпеки України, він також є рекордсменом світу, оскільки перевершив попередній рекорд снайпера з Канади, який влучив у ціль на майже три з половиною тисячі метрів. Напарник В'ячеслава, який коригував постріл, стверджує, що тут спрацювали як математика і фізика, так і спритність самого стрільця, а також, звісно, сама зброя — гвинтівка "Володар горизонту" українського виробництва.

Що відомо про створення гвинтівки "Володар горизонту"

Легендарну зброю створив бригадний генерал Іван Лукашевич. Він розпочав розробку далекобійної зброї ще до повномасштабного вторгнення РФ, оскільки саме на той момент вона була єдиним засобом захисту для наших військовослужбовців та ефективним способом завдати шкоди ворогу через постійні перемир'я.

Гвинтівка "Володар горизонту"

Гвинтівка "Володар горизонту"

Спочатку його руками було створено першу модель, що передувала "Володареві", гвинтівку під назвою "Манюня", яка важила 20 кг і давала змогу стріляти на відстані 2 км.

"Вона дозволяла нам працювати на 2 кілометри", — каже Іван Лукашевич.

Під час військових дій у той період російські військові використовували свої лазерні системи для переслідування наших снайперів. Ці системи не лише виявляли стрільця, а й здатні були завдавати ушкоджень очам на дистанції. Тож Лукашевич вигадав спосіб "віддалитися" від ворога і зберегти зір.

Нагадаємо, 4 грудня снайпер-рекордсмен розповів іноземному виданню The Wall Street Journal, що постріл він зробив 18 жовтня в Херсонській області. Як заведено у снайперів, працював Ковальський у парі зі споттером, так фахівці називають коригувальника.