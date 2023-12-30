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Военный Фокус Российско-украинская война

"Они должны бояться нас": снайпер-рекордсмен рассказал о легендарном выстреле (видео)

Вячеслав Ковальський
Снайпер-рекордсмен рассказал о легендарном выстреле

По словам украинского стрелка Вячеслава Ковальського, он отправил дрон-бомбардировщик в сторону врага, а уже после — выстрелил с расстояния почти 4 км.

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Украинский снайпер Вячеслав Ковальський установил новый рекорд, выстрелив на расстояние 3 тысячи 800 метров. Этот уникальный выстрел был произведен с использованием украинского оружия и специального патрона, который он сам изготовил. Об этом он рассказал в комментарии изданию ТСН.

Как рассказал Ковальський, в этот день в Херсонской области он явно осознавал, что противник где-то близко. Но тогда он еще не понимал, что совсем скоро совершит свой рекордный выстрел по оккупантам.

"Мы увидели эти цели, а это были вооруженные люди в форме, несмотря на такое большое расстояние, наши приборы позволяют расстроиться очень четко", — говорит он.

Согласно словам снайпера, несколько россиян, замеченных в прицеле снайперов, уверенно стояли и были убеждены, что им ничего не угрожает, поскольку расстояние до линии фронта составляло почти 4 километра. Он отметил, что сначала наши бойцы отправили по направлению к вражеским позициям дрон-бомбардировщик, а лишь после выстрелил.

Вячеслав Ковальський подчеркивает, что украинцам необходимо всегда сохранять уверенность и не бояться россиян, ведь только так можно достичь успеха на фронте.

"Они должны бояться нас", — заявил снайпер.

После выстрела у стрелков оставалось всего несколько минут, чтобы оперативно покинуть свои позиции.

Лишь после тщательного просмотра записанного видео с дрона снайперы осознали точность выстрела.

Вячеслав Ковальський ранее осуществлял множество выстрелов на значительные расстояния с использованием данной винтовки — на полигонах, стреляя по статическим мишеням. Однако выстрел по движущейся цели стал для него первым и сразу же рекордным.

До участия в боевых действиях Вячеслав Ковальський был профессиональным спортсменом класса F, специализирующимся в стрельбе на большие расстояния. Он достигал успехов, став чемпионом Украины и призером международных соревнований.

Теперь, как сотрудник Службы безопасности Украины, он также является рекордсменом мира, поскольку превзошел предыдущий рекорд снайпера из Канады, который попал в цель на почти три с половиной тысячи метров. Напарник Вячеслава, который корректировал выстрел, утверждает, что здесь сработали как математика и физика, так и ловкость самого стрелка, а также, конечно, само оружие — винтовка "Властелин горизонта" украинского производства.

Что известно про создание винтовки "Властелин горизонта"

Легендарное оружие создал бригадный генерал Иван Лукашевич. Он приступил к разработке дальнобойного оружия еще до полномасштабного вторжение РФ, поскольку именно в тот момент оно было единственным средством защиты для наших военнослужащих и эффективным способом нанесения ущерба врагу из-за постоянных перемирий.

Винтовка "Властелин горизонта" Fullscreen
Винтовка "Властелин горизонта"
Винтовка "Властелин горизонта" Fullscreen
Винтовка "Властелин горизонта"

Сначала его руками была создана первая модель, предшествующая "Властелину", винтовка под названием "Манюня", которая весила 20 кг и позволяла стрелять на расстоянии 2 км.

"Она позволяла нам работать на 2 километра", — говорит Иван Лукашевич.

В ходе военных действий в тот период российские военные использовали свои лазерные системы для преследования наших снайперов. Эти системы не только обнаруживали стрелка, но и способны были наносить повреждения глазам на дистанции. Поэтому Лукашевич придумал способ "отдалиться" от врага и сохранить зрение.

Напомним, 4 декабря снайпер-рекордсмен рассказал иностранному изданию The Wall Street Journal, что выстрел он нанес 18 октября в Херсонской области. Как принято у снайперов, работал Ковальский в паре со споттером, так специалисты называют корректировщика.