"Они должны бояться нас": снайпер-рекордсмен рассказал о легендарном выстреле (видео)

По словам украинского стрелка Вячеслава Ковальського, он отправил дрон-бомбардировщик в сторону врага, а уже после — выстрелил с расстояния почти 4 км.

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Украинский снайпер Вячеслав Ковальський установил новый рекорд, выстрелив на расстояние 3 тысячи 800 метров. Этот уникальный выстрел был произведен с использованием украинского оружия и специального патрона, который он сам изготовил. Об этом он рассказал в комментарии изданию ТСН.

Как рассказал Ковальський, в этот день в Херсонской области он явно осознавал, что противник где-то близко. Но тогда он еще не понимал, что совсем скоро совершит свой рекордный выстрел по оккупантам.

"Мы увидели эти цели, а это были вооруженные люди в форме, несмотря на такое большое расстояние, наши приборы позволяют расстроиться очень четко", — говорит он.

Согласно словам снайпера, несколько россиян, замеченных в прицеле снайперов, уверенно стояли и были убеждены, что им ничего не угрожает, поскольку расстояние до линии фронта составляло почти 4 километра. Он отметил, что сначала наши бойцы отправили по направлению к вражеским позициям дрон-бомбардировщик, а лишь после выстрелил.

Вячеслав Ковальський подчеркивает, что украинцам необходимо всегда сохранять уверенность и не бояться россиян, ведь только так можно достичь успеха на фронте.

"Они должны бояться нас", — заявил снайпер.

После выстрела у стрелков оставалось всего несколько минут, чтобы оперативно покинуть свои позиции.

Лишь после тщательного просмотра записанного видео с дрона снайперы осознали точность выстрела.

Вячеслав Ковальський ранее осуществлял множество выстрелов на значительные расстояния с использованием данной винтовки — на полигонах, стреляя по статическим мишеням. Однако выстрел по движущейся цели стал для него первым и сразу же рекордным.

До участия в боевых действиях Вячеслав Ковальський был профессиональным спортсменом класса F, специализирующимся в стрельбе на большие расстояния. Он достигал успехов, став чемпионом Украины и призером международных соревнований.

Теперь, как сотрудник Службы безопасности Украины, он также является рекордсменом мира, поскольку превзошел предыдущий рекорд снайпера из Канады, который попал в цель на почти три с половиной тысячи метров. Напарник Вячеслава, который корректировал выстрел, утверждает, что здесь сработали как математика и физика, так и ловкость самого стрелка, а также, конечно, само оружие — винтовка "Властелин горизонта" украинского производства.

Что известно про создание винтовки "Властелин горизонта"

Легендарное оружие создал бригадный генерал Иван Лукашевич. Он приступил к разработке дальнобойного оружия еще до полномасштабного вторжение РФ, поскольку именно в тот момент оно было единственным средством защиты для наших военнослужащих и эффективным способом нанесения ущерба врагу из-за постоянных перемирий.

Винтовка "Властелин горизонта"

Винтовка "Властелин горизонта"

Сначала его руками была создана первая модель, предшествующая "Властелину", винтовка под названием "Манюня", которая весила 20 кг и позволяла стрелять на расстоянии 2 км.

"Она позволяла нам работать на 2 километра", — говорит Иван Лукашевич.

В ходе военных действий в тот период российские военные использовали свои лазерные системы для преследования наших снайперов. Эти системы не только обнаруживали стрелка, но и способны были наносить повреждения глазам на дистанции. Поэтому Лукашевич придумал способ "отдалиться" от врага и сохранить зрение.

Напомним, 4 декабря снайпер-рекордсмен рассказал иностранному изданию The Wall Street Journal, что выстрел он нанес 18 октября в Херсонской области. Как принято у снайперов, работал Ковальский в паре со споттером, так специалисты называют корректировщика.