Масована атака ЗС РФ по Україні стала кульмінацією російських експериментів, — ISW

На думку аналітиків, атакуючи Україну 29 грудня, Росія покладалася на уроки, отримані під час своїх розвідувальних і дослідницьких місій та зусиль із випробування української ППО.

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Обстріл території України 29 грудня, ймовірно, став кульмінацією кількох місяців експериментів Російської Федерації з різними комбінаціями безпілотних літальних апаратів і ракет, а також зусиль із випробування української ППО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 грудня.

Як зазначають аналітики, за останні кілька місяців ЗС РФ завдали по Україні серію ударів різної потужності, використовуючи різні комбінації БПЛА, крилатих і балістичних ракет. Окупанти, як правило, використовували або виключно БПЛА Shahed, або ці ж дрони в комбінації з меншою кількістю ракет.

Для масованого обстрілу 29 грудня росіяни використали 36 БПЛА Shahed і понад сто ракет різного типу. На думку авторів звіту, окупанти застосовують дрони для обходу ППО, а ракети — для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.

"Росія, ймовірно, свідомо накопичувала запаси ракет різних розмірів восени і на початку зими 2023 року, щоб створити різноманітніший ударний комплекс і застосувати уроки, засвоєні під час різних нещодавніх розвідувальних і дослідницьких місій", — вважають в ISW.

Нагадаємо, вранці 29 грудня ЗС РФ здійснили наймасштабнішу ракетну атаку, випустивши по мирних містах України 158 повітряних цілей. Силам ППО вдалося знищити 114 повітряних цілей.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські військові атакували Україну майже всім, що мають у своєму арсеналі, зокрема "Кинджалами", С-300, крилатими ракетами та безпілотниками.