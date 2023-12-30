"Постапокаліптичний захист": в мережі показали російську САУ з величезним козирком

Ворожі війська експериментують над захистом артилерії та бронетехніки від ударних дронів. Цього разу — ганчірками та гумою.

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У російських військах продовжують експериментувати над створенням козирків для захисту техніки від ударів дронів-камікадзе. Телеграм-канали розповсюдили світлину САУ "Мста-С", яку навіть в РФ назвали постапокаліптичною.

Російська 152-мм самохідна артилерійська установка "Мста-С" отримала величезну надбудову. "Мангал" назвали постапокаліптичним захисним маскувальним козирком, який має ганчірки, гумотканиннові стрічки та інші деталі.

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FPV-дрони на війні. Як розвиватиметься технологія у 2024 році

Український танковий експерт Андрій Тарасенко висміяв російський виріб.

"Десятки всеможливих КБ, НДІ Сталі, ВНІІТМ, Академія артилерійських наук, а результат вище на фото", — пише Тарасенко.

Необхідність козирків або "мангалів" зумовлено засиллям на полі бою дронів-камікадзе по типу FPV або "Ланцет". За задумом решітка має зупинити FPV-дрон та не дати йому знищити установку вартістю у кілька мільйонів доларів.

Окупанти втратили вже щонайменше 173 САУ "Мста-С"

САУ "Мста-С" — це радянська 152-мм артустановка, яка була розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. На озброєння радянської армії "Мста-С" надійшла у 1989 році. Її максимальна дальність стрільби складає 30 км. За даними Oryx, з початку повномасштабної війни окупанти втратили 173 таких установки. З них 35 стали трофеями для Сил оборони України.

Нагадаємо, 28 листопада бійці "Ахіллесу" уразили кілька російських артустановок.

29 грудня експерт назвав мінуси російської САУ "Коалиция-СВ", яку РФ перекине до Фінляндії та почне серійне виробництво.