Росія знову атакувала Харків: у місті почалися пожежі через ворожі БПЛА (фото)

Глава поліції Харківської області Володимир Тимошко сказав, що один із дронів влучив у житлову будівлю, ще один безпілотник влучив у будівлю соціальної інфраструктури.

Related video

У ніч на 31 грудня Росія атакувала Харків дронами-камікадзе Shahed. Унаслідок дій окупантів у місті почалися пожежі, про що повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, є влучання в кілька житлових будинків у центрі Харкова.

"Там пожежі. На місці вже працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Усю необхідну допомогу жителям цих будинків буде надано", — заявив Терехов.

Пізніше глава поліції Харківської області Володимир Тимошко заявив, що один із дронів влучив у житлову будівлю, ще один безпілотник влучив у будівлю соціальної інфраструктури. Інформації про загиблих і поранених наразі немає. Над містом було збито ще кілька ворожих безпілотників.

За словами журналістів, загалом у місті пролунало п'ять вибухів. Повітряну тривогу було оголошено в Харкові о 00:03 ночі.

Крім того, у мережі також показали фото однієї з пожеж.

Пожежа в Харкові

Нагадаємо, 30 грудня окупанти атакували центр Харкова. Було зафіксовано щонайменше 6 ударів.

Пізніше стало відомо, що окупанти влучили ракетою в готель Kharkiv Palace. Серед постраждалих один іноземець, який працює журналістом. За даними харківської мерії, усі удари припали на цивільну інфраструктуру. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що "приліт" зафіксовано в житловий будинок у центрі міста. Зафіксовано серйозні руйнування і пожежу.