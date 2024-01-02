Падіння ракети в Росії: у Воронезькій області загинули 11 осіб, — соцмережі

Один із російських Telegram-каналів повідомив, що, згідно з попередніми даними, у селі Петропавлівка Воронезької області впала ракета Х-101 поліпшеної модифікації, яка не долетіла до України.

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Унаслідок падіння ракети у Воронезькій області загинули 11 осіб. Про це повідомляє російський Telegram-канал"Кремлівська табакерка".

Так, адміністратори каналу повідомили, що, згідно з попередніми даними, у селі Петропавлівка Воронезької області впала ракета Х-101 поліпшеної модифікації, яка не долетіла до України.

Повідомляється, що внаслідок інциденту загинули 11 осіб, серед яких троє дітей. Також 21 людина постраждала.

"За нашою інформацією, внаслідок падіння ракети в селі Петропавлівка Воронезької області загинуло 11 осіб, із них троє дітей. 21 людина постраждала. За попередніми даними, впала ракета Х-101 поліпшеної модифікації, яка не долетіла до України. Тип ракети ще уточнюють", — ідеться в повідомленні.

Крім того, на каналі заявили, що у Росії є проблеми з ракетами "Кинджал".

"Скільки життів дітей і дорослих, які може забрати війна, ви готові принести в жертву? В обмін на можливість радіти обстрілам Києва", — зазначили адміністратори каналу.

Падіння ракети біля Воронежа Фото: Скриншот

Падіння ракети у Воронезькій області: що відомо

Нагадаємо, що 2 січня у Воронезькій області РФ сталося падіння ракети на село Петропавлівку. Російська влада визнала, що вибух під Воронежем стався внаслідок падіння боєприпасу. Місцеві жителі скаржаться, що знищено цілу вулицю — пошкоджено близько десятка будинків.

Прокремлівські ЗМІ спочатку стверджували, що інцидент стався нібито через обстріл ЗСУ. Зазначимо, відстань від села під Воронежем до кордону України — близько 200 км у районі кордону в Харківській області.