"Маневр Жукова": ЗС РФ ходять у самовбивчі місії під Кринками, — Forbes

За словами аналітиків, ЗСУ вночі мінують дороги та виводять з ладу техніку російських окупаційних військ. Вранці дрони добивають транспорт мінами — і ЗС РФ не встигають його повернути.

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Упродовж 10 тижнів десятки тисяч російських військовослужбовців йшли в марні штурми, намагаючись витіснити кілька сотень українських морпіхів, які утримують плацдарм на лівобережжі Дніпра в Кринках. Про це пише Forbes.

Битву в Кринках деякі західні ЗМІ назвали "самогубною місією" морської піхоти. Але саме російські військові сотнями гинуть на мінних полях, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ в районі заболоченого рибальського села і сусідніх посадок.

Сили оборони, які поступаються за чисельністю, все ж таки домоглися локальної переваги в частині артилерії та дронів. Для російських БПЛА створюють радіоперешкоди, а потім запускають власні дрони, які відстежують російські гаубиці та інші пускові установки.

Атаки ЗС РФ у районі Кринок

"Російські атаки продовжують інтенсивні обстріли Кринок", — пише аналітик Дональд Гілл у зведенні свого колеги-аналітика Тома Купера від 1 січня.

Повідомляється, що групі російських штурмовиків вдалося пройти через ліс і закріпитися на території населеного пункту, але українська артилерія рознесла будинки, які вони зайняли. Потім ЗСУ повернули свої оборонні рубежі.

Одна з недавніх атак — можливо, саме та, про яку згадав Гілл, — стала найжахливішою для російського військового блогера з окремого повітряно-десантного підрозділу.

"Попри те, що погода була на нашому боці, тактична перевага противника в артилерії збереглася", — написав він.

Синім позначено українські удари або атаки дронів, червоним — російські

"Надійшов наказ знищити ворога за допомогою рішучого маневру Жукова, як 80 років тому", — згадав блогер про російського маршала Георгія Жукова, який, як стверджують, відомий тим, що розміновував німецькі мінні поля, просто направляючи на них своїх солдатів.

За словами Гілла, українські захисники ночами відновлюють мінні загородження в районі Кринок.

Атаки російських FPV із системами нічного бачення — така оптика, на думку аналітиків, матиме серйозний вплив

"Українські дрони ночами мінують дороги й виводять з ладу вантажні та легкові автомобілі", — пояснив він. Вранці дрони добивають їх мінами. Таким чином ЗС РФ не встигають повернути собі техніку.

Унаслідок однієї з таких атак — у дусі Жукова через мінні поля — російська 104-та десантно-штурмова дивізія "втратила унікальних фахівців", написав блогер, водночас "ситуація на полі бою не змінилася".

З кожною невдалою атакою російські втрати зростають, а позиції України розширюються. Повідомляється, що 14 жовтня росіяни втратили в районі Кринок 143 одиниці важкої техніки, українці — 25.

Нагадаємо, що РФ встановила додаткові загородження біля Кримського мосту. На супутникових знімках видно, що окупанти усувають наслідки стихійного лиха біля Кримського мосту і будують нові загородження.

Також повідомлялося, що Франція зосередиться на виробництві зброї в Україні, але на це піде деякий час.