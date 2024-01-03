Обстріл Харкова: російські окупанти вдарили ракетою по школі (фото)

За інформацією журналістів, на місці вибуху утворилася воронка діаметром близько десяти метрів. У найближчих приватних будинках побило вікна.

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Увечері 2 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Харкову. Про це написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема навчальний заклад.

Пізніше чиновник додав, що російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Інформації про можливих постраждалих поки що не надходило.

Наслідки російського удару по Харкову

Як повідомляє "Суспільне", російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ'янського району, внаслідок чого частина двоповерхової будівлі обвалилася. У сусідніх приватних будинках побило вікна.

ЗМІ пишуть, що на місці удару утворилася воронка діаметром близько десяти метрів. Яма наповнилася водою, у зв'язку з чим рятувальники зробили припущення, що російський снаряд пошкодив підземний водопровід.

Нагадаємо, вранці 2 січня російська ракета влучила в один із лікувальних закладів міста, де проходили реабілітацію травмовані та поранені українські захисники. Залишок російської ракети з бойовою частиною застряг у підлозі першого поверху медичного закладу.

Крім того, через російський обстріл 2 січня в Солом'янському районі Києва повністю зруйновано сім квартир, ще понад 300 — пошкоджено. За словами прессекретаря ДСНС Олександра Хорунжого, ЗС РФ здійснили одну з найбільших атак від початку повномасштабної війни.