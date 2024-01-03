Для ударів по РФ: у Польщі закликали передати Україні ракети великої дальності

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, союзники України мають відповісти Кремлю посиленням санкцій, щоб у РФ не могли виробляти нову зброю, і наданням Києву ракет великої дальності, які дадуть змогу знищити стартові майданчики і командні центри.

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У відповідь на регулярні обстріли території України з боку РФ країни Заходу запропонували посилити економічні заходи щодо Росії і надати Києву ракети дальньої дії для протидії використанню пускових установок окупантами. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Twitter (X).

Пост Сікорського

"Ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою, зрозумілою Путіну", — написав він.

МЗС Польщі запропонувало впровадити посилення санкцій, щоб окупанти не могли виробляти нову зброю з контрабандних компонентів. А також він наголосив на необхідності надання Києву ракет великої дальності, які дадуть йому змогу знищити стартові майданчики і командні центри.

Нагадаємо, вранці 2 січня російська ракета влучила в один із лікувальних закладів міста Харкова, де проходили реабілітацію травмовані та поранені українські захисники. Залишок російської ракети з бойовою частиною застряг у підлозі першого поверху медичного закладу.

Крім того, через російський обстріл 2 січня в Солом'янському районі Києва повністю зруйновано сім квартир, ще понад 300 — пошкоджено. За словами прес-секретаря ДСНС Олександра Хорунжого, ЗС РФ здійснили одну з найбільших атак від початку повномасштабної війни.